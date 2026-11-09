Once agrupaciones musicales de Camargo se reunirán el día 20 para celebrar Santa Cecilia en La Vidriera

Archivo - Encuentro musical por Santa Cecilia en Camargo - ALBERTO G. IBANEZ - Archivo

CAMARGO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo celebrará el viernes 20 de noviembre un encuentro musical con motivo de la festividad de Santa Cecilia, patrona de la música, en el que se reunirán once agrupaciones del municipio.

La cita será en el salón de actos del Centro Cultural La Vidriera a partir de las 19.00 horas, con entrada libre hasta completar el aforo.

El programa contará con la participación del Coro San Vicente de Muriedas, el Coro Escuela Municipal de Música de La Vidriera, la Coral Santa Cruz de Escobedo, las Pandereteras de Estaños, la Coral Mateo Escagedo de Cacicedo, el Coro Ronda Valle de Camargo, el Coro Ronda Amigos de Herrera, las Pandereteras de Genoz, el Coro San Julián de Herrera, la Rondalla El Cachón y el Coro Juan de Herrera, ambos de Maliaño.

En nota de prensa, la concejala de Dinamización Cultural, Laura Ara, ha puesto en valor el papel de los coros en la vida cultural de Camargo "a lo largo de décadas".

"Sus voces han acompañado las fiestas y los encuentros de nuestros pueblos", ha dicho la edil, quien ha subrayado que "detrás de cada actuación hay muchas horas de ensayo, con vecinos y vecinas que disfrutan de la música juntos".

En este sentido, ha sostenido que la celebración de Santa Cecilia en el "buque insignia" de la cultura en Camargo, como es La Vidriera, es una "gran ocasión" para escuchar "en un mismo escenario" a agrupaciones de las distintas pedanías y "trasladar nuestro agradecimiento a quienes dedican parte de su tiempo a mantener vivas las tradiciones en el municipio".

Por último, la responsable de Dinamización Cultural ha señalado que la participación del coro de la Escuela Municipal de Música "conjuga dos maneras de vivir la música en Camargo", ya que en las aulas del Centro Cultural La Vidriera "hay niños y niñas que aprenden las primeras notas con cinco años".

"En Santa Cecilia, el coro de la Escuela compartirá escenario, en su propia casa, con agrupaciones veteranas", ha sostenido Ara, para quien el encuentro permitirá a los más jóvenes "descubrir el repertorio que se ha transmitido de generación en generación".