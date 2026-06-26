Once municipios acogen del 3 al 5 de julio las actuaciones del circuito cultural 'Territorio' - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El circuito 'Territorio' llevará música, teatro y actividades familiares a once municipios del 3 al 5 de julio.

La programación promovida por la Consejería de Cultura arrancará el viernes 3 con seis propuestas repartidas por la geografía regional. A las 18.00 horas, los jardines del Ayuntamiento de Gama, en Bárcena de Cicero, acogerán el espectáculo 'Moon Boom Magic' de Asier Moon. Una hora más tarde, a las 19.00 horas, la Plaza de la Rueda de Cieza recibirá a Mariu Torre con 'Orquestuca La Runfona'.

La jornada continuará a las 20.00 horas con tres citas simultáneas: Esfera presentará 'Lost in Covers' en La Granja de Polanco; Nach Viking ofrecerá su espectáculo 'Atardecer musical' en la Plaza de la Bodega de Cabezón de la Sal, y After Perdices llevará 'Cuentos desde abajo' al Parque de Sansis de Ajo, en Bareyo.

Los actos previstos para el viernes concluirán a las 21.00 horas en Colindres, donde Casapalma actuará en la Plaza de la Constitución.

El sábado 4 comenzará con una actividad formativa en Reinosa. A las 12.00 horas, el Impluvium albergará el Taller DJ impartido por Gou Music. Posteriormente, a las 13.30 horas, la Plaza del Ayuntamiento de Ampuero será escenario de la actuación de 14 Cuerdas con su propuesta 'Jazz & Funky Band'.

Ya por la tarde, a las 20.30 horas, el Centro Cultural de San Miguel de Aguayo recibirá a Dani Peña con 'The Gypsis'. La jornada se cerrará en Noja, donde 14 Cuerdas volverá a interpretar 'Jazz & Funky Band' a las 22.00 horas en el Palacio del Marqués de Albaicín.

El circuito concluirá el domingo 5 con una propuesta teatral en Comillas. A las 21.00 horas, el Centro Cultural El Espolón acogerá la representación de 'Mamá', a cargo de La Machina Teatro.