La ONCE pone a caminar "a ciegas" a varios alcaldes de Cantabria para sensibilizar sobre la accesibilidad

Alcalde de Astillero. - ONCE

SANTANDER 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ONCE de Cantabria ha puesto a caminar "a ciegas" a los alcaldes de cuatro localidades de la región para sensibilizarles sobre la accesibilidad urbana.

En esta actividad, realizada con motivo de la celebración del Día del Bastón Blanco, símbolo y herramienta clave de movilidad de las personas ciegas, han participado los alcaldes de Astillero, Javier Fernández; de Piélagos, Carlos Caramés; de Polanco, Rosa Díaz; y de Cartes, Lorena Cueto.

El presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Cantabria, Sergio Olavarría, junto a técnicos de Rehabilitación de la ONCE y varias personas ciegas afiliadas a la organización, han acompañado a los regidores en un recorrido por cada una de las localidades, en el que los responsables municipales han vivido la experiencia de la discapacidad visual llevando unas gafas de simulación y, posteriormente, completamente a ciegas.

También se ha impartido una clase para el manejo del bastón blanco y sensibilizar acerca de las posibles barreras que como peatones se encuentran en las calles las personas con discapacidad visual.

El Servicio de Rehabilitación de la ONCE tiene como objetivo proporcionar a las personas con discapacidad visual las técnicas, estrategias y recursos que les permitan realizar las actividades cotidianas, participando de forma activa en cualquier entorno (educativo, laboral, cultural, de ocio) para conseguir una integración social normalizada.

El bastón blanco de las personas con ceguera les ayuda a tener autonomía en sus desplazamientos, a no chocar ni tropezar con objetos ni otras personas y a poder reconocer el suelo, guías podotáctiles o encaminamientos y los posibles obstáculos en sus traslados a pie, en interiores y exteriores.

Gracias al bastón blanco, el peatón ciego puede reconocer su entorno, notar relieves del suelo, escalones, obstáculos, esquinas, a otras personas. Además, resulta un fácil indicativo para el resto de la sociedad, es un elemento distintivo de la persona ciega que avisa a los demás de que no ve, y que se tenga atención a ello.