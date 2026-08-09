La oposición critica el discurso "triunfalista" de Buruaga: "Sigue viviendo en el país de las maravillas"

Buruaga durante el discurso que ha pronunciado en el Día de Cantabria - EUROPA PRESS

CABEZÓN DE LA SAL, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Representantes de los partidos de la oposición --PRC, PSOE y Vox-- han criticado el discurso "triunfalista" de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), por el Día de Cantabria, que "nada tiene que ver con la realidad del día a día de los cántabros".

Así lo han señalado en declaraciones a la prensa, tras el acto institucional de exaltación de la identidad cántabra, celebrado este domingo en Cabezón de la Sal, donde la jefa del Ejecutivo autonómico ha reivindicado que la región avanza y "va a por todas" y ha instado al Gobierno central (PSOE-Sumer) a que no "frene" las inversiones.

La candidata a la Presidencia de Cantabria por el PRC, Paula Fernández, cree que el discurso que ha pronunciado Buruaga no tiene "nada que ver con la realidad del día a día de los cántabros".

Además, ha aseverado que el "diálogo" y el "consenso" destacado por la líder del Ejecutivo, "ha sido fruto al esfuerzo del Partido Regionalista, siempre".

Asimismo, ha señalado que todos los proyectos mencionados por Buruaga como realidades son fruto de "una buena herencia recibida" del Gobierno anterior (PRC-PSOE).

"La presidenta sigue viviendo en el país de las maravillas", ha reiterado la dirigente regionalista.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, cree que el discurso de la presidenta cántabra ha sido un "mitin" del PP, "lleno de autocomplacencia, como si todo estuviera hecho y no hubiera nada por hacer, y también lleno de contradicciones", ha censurado.

"Este es el Gobierno que más ha atacado a las personas", ha aseverado el socialista, que ha citado los "recortes" en la educación y en la sanidad pública, y en los servicios sociales de la comunidad.

También ha criticado que Buruaga haya hablado de los proyectos "como si fueran propios", cuando "algunos" que ha mencionado son "gracias al compromiso del Gobierno de España", ha afirmado, como la ampliación de la central de Aguayo, las viviendas que se están construyendo o la estación intermodal de La Pasiega.

Asimismo, Casares ha puesto el foco en "algunas ausencias importantes" en el discurso de la presidenta, como la emergencia climática, la necesidad de respetar el entorno natural, la violencia machista, el europeísmo, los valores de la paz y la libertad en el mundo o los ayuntamientos. Y es que, a su juicio, la jefa del Ejecutivo "no está a pie de calle" y "no conoce los problemas de la Cantabria real".

Finalmente, el también delegado del Gobierno, que ha opinado que esta ha sido una "legislatura perdida en materia de vivienda" en la región, ha trasladado el compromiso del Ejecutivo central con la vivienda, así como con la financiación. "Nunca antes había llegado tanto dinero para la vivienda en Cantabria como con ese Plan Estatal", ha aseverado.

Mientras que desde Vox, su portavoz parlamentaria, Leticia Díaz, ve "vergonzoso" que Buruaga haya presumido de "bonanza económica" cuando la presidenta es precisamente "la campeona" en recaudación fiscal", a la que ha acusado de haber "incumplido" su programa electoral para deflactar los impuestos y evitar el empobrecimiento de la mayor parte de la población, ya que ha afirmado que se ha "perdido poder adquisitivo" en la región.

De esta forma, ha denunciado el discurso "triunfalista" de la líder del Ejecutivo cántabro, cuando, además, "falta" energía para poder desarrollar proyectos, "vende como hechos" proyectos de muy largo alcance, y "no es de fiar" porque "ni siquiera" ha llevado a cabo medidas "prometidas".

"La presidenta Buruaga ha decidido que prefiere el empobrecimiento de los cántabros a cumplir sus promesas electorales", ha valorado Díaz.

CANTABRIA AVANZA CON "COMPROMISO Y AMBICIÓN"

Por su parte, el portavoz parlamentario del PP, Juan José Alonso, ha destacado el compromiso del Gobierno con los servicios públicos y el desarrollo del futuro de Cantabria, la cual "avanza con confianza y ambición" como resultado del trabajo de un ejecutivo 'popular' que gobierna con "responsabilidad y diálogo".

Así, ha puesto en valor que la comunidad cuenta con "estabilidad" frente "al ruido, la inestabilidad y la corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez".

Por último, Alonso ha afirmado que el Ejecutivo de Buruaga "cumple su promesa" de hacer de la región una "tierra de oportunidades" para que los jóvenes desarrollen su proyecto de vida o para atraer a los inversiones.