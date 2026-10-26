La oposición se une en el Parlamento para pedir al Gobierno ayudas para los pescadores por el impacto del combustible

Archivo - Barcos amarrados en el puerto de Santoña.- Archivo - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la oposición --PRC, PSOE, Vox y el diputado no adscrito, Cristóbal Palacio-- han unido sus votos en el Pleno del Parlamento para instar al Gobierno de Cantabria (PP) a mantener una reunión con la Federación de Cofradías de Pescadores, con el objeto de evaluar el impacto que el incremento del precio del combustible está teniendo sobre los costes de explotación de la flota pesquera de la región, acordar ayudas extraordinarias para compensar dicha subida y tramitarlas con la máxima agilidad, garantizando su compatibilidad con las medidas del Estado y la Unión Europea.

Se trata de una iniciativa impulsada por el PRC, que ha advertido que en los ocho puertos de Cantabria existen listadas 109 embarcaciones --22 menos que en el año 2022--, de las que en activo se mantienen "poco más de 90".

Durante la defensa de la proposición no de ley, el diputado Guillermo Blanco ha trasladado que hay armadores que se plantean amarrar sus barcos porque "no les compensa salir a pescar".

Y es que, según ha indicado, en 2005 el precio del combustible se situaba aproximadamente en los 0,66 euros por litro, y en la actualidad entre 1,25 y 1,30 euros por litro, es decir, "prácticamente el doble".

A esto se suma que la campaña del verdel fue "extraordinariamente mala, con capturas apenas de hasta 30 cajas por costera para algunos barcos" y las artes menores han registrado "resultados aún peores que los del año pasado".

En cuanto al bocarte, Blanco ha señalado que, aunque el balance ha sido "satisfactorio", tanto en las capturas como en las ventas, "algunas embarcaciones tuvieron que abandonar porque el coste de desplazarse a Galicia, como en otras ocasiones, hacía difícil la rentabilidad de la actividad".

Asimismo, en la campaña del bonito "los costes de gasóleo han condicionado las decisiones desde el principio" y "los barcos evitaron desplazarse al Atlántico como en años anteriores". Y también en el caso de la sardina el precio de combustible ha llevado a embarcaciones a "renunciar a desplazarse a las aguas francesas como en otros años".

En la misma línea, el diputado del PSOE Joaquín Gómez ha subrayado que este sector se enfrenta cada día a condiciones de trabajo "muy duras" y que asume "grandes riesgos" económicos.

Por lo que ha apostado por "ser capaces de articular respuestas extraordinarias" y no "permanecer de brazos cruzados y que el contexto internacional haga desaparecer parte de nuestra flota".

Así, los socialistas consideran "necesario" estudiar y articular medidas que permitan aliviar el incremento de los costes del combustible con los representantes del sector.

Mientras que la portavoz de Vox, Leticia Díaz, ha manifestado la defensa "firme, constante e inquebrantable" de su grupo al sector primario.

"Nuestros puertos languidecen", ha avisado Díaz, que ha señalado que en las últimas décadas la región ha perdido "casi la mitad" de las embarcaciones, que "se han abocado al amarre definitivo por la inacción política de quienes tienen la obligación de dar un paso al frente".

A su juicio, "el origen de esta asfixia es estructural y no es fruto de la casualidad". Por ello, ha aseverado que desde Vox van a hacer cuanto esté en su mano para "evitar que la flota se desvanezca".

No obstante, los 'populares' creen que esta iniciativa "carece de todo valor", algo que también comparten los propios pescadores que "no necesitaban esto", han indicado.

Según el diputado y senador autonómico Íñigo Fernández, el mantenimiento de las ayudas "se está negociando por otra vía", por parte del Gobierno de España, que "es quien recauda más como consecuencia del encarecimiento del gasoil", ha apostillado.

En su opinión, la flota del anzuelo de artes menores está "sufriendo" básicamente por la situación del verdel, que es donde se está produciendo la "merma" de embarcaciones y es lo que "tenemos que solucionar". "Los pescadores no viven de subvenciones, viven de pescar", ha sostenido.

Para Íñigo Fernández, esta propuesta parte de "una campaña de imagen" del PRC para que los patrones conozcan a la candidata regionalista a las elecciones municipales, Paula Fernández, y así, levantar un poco las perspectivas electorales "tan malas" que les dan las encuestas.

"No hagan el ridículo con iniciativas como esta que verdaderamente no conducen a nada, que los pescadores no les piden y que nosotros no vamos a apoyar", ha concluido.

NO A LA FLEXIBILIZACIÓN DEL SANEAMIENTO GANADERO

Por otro lado, el Pleno ha rechazado una iniciativa de Vox orientada a que se flexibilicen las campañas de saneamiento ganadero, y que solo ha recabado el apoyo del PRC, pero se ha topado con el 'no' del PP y la abstención del PSOE.

La proposición no de ley, defendida por la portavoz del grupo, Leticia Díaz, pretendía que el Parlamento instase al Gobierno a adoptar una serie de medidas y, en los casos en los que exceda su competencia, hacer lo propio al Estado.

En concreto, Vox perseguía impulsar ante el Ministerio de Agricultura la revisión integral del Programa Nacional de Erradicación de la Tuberculosis Bovina, para flexibilizarlo y adaptarlo a la realidad operativa y manejo de las explotaciones ganaderas de la región, y realizar estudios epidemiológicos para que, cuando el riesgo y la prevalencia lo permitan, limitar la campaña de a una sola prueba anual en explotaciones libres de la enfermedad.

También quería facilitar la salida y traslado de terneros con destino a cebaderos, aumentar las indemnizaciones, actualizando los baremos por sacrificio obligatorio y garantizando que cubran el valor real de mercado y el lucro cesante, así como simplificar los trámites para agilizar el pago a los afectados.