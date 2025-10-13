La oposición se une para pedir una ubicación alternativa para el vertedero de amianto, en lugar de Castañeda

El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, visita a las instalaciones de IACAN. - MIGUEL DE LA PARRA/GOBIERNO DE CANTABRIA

Reclama al Ejecutivo el expediente completo de esta instalación y del desmontaje de la antigua Residencia Cantabria

SANTANDER, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La oposición del Parlamento de Cantabria (PRC, PSOE y Vox) ha unido este lunes sus votos para instar al Gobierno regional (PP) a buscar una ubicación "alternativa" a la de Castañeda, y más alejada de la población", para acoger el vertedero de amianto, al que se llevarán las toneladas de este material que se retiren del edificio de la antigua Residencia.

En otros de sus puntos, la iniciativa aprobada -una proposición no de ley que ha partido del PSOE- pide también al Ejecutivo publicar el expediente completo, con toda la información y los informes pertinentes, sobre el desmantelamiento de la Residencia y el futuro almacenaje de amianto en el vertedero de Castañeda, así como organizar asambleas informativas para los vecinos sobre dicho proyecto.

También le reclama que adopte las medidas oportunas para garantizar que la demolición de la Residencia y la gestión del amianto "cumpla estrictamente los requisitos y actuaciones que exige la ley para asegurar que no existe peligro para la salud pública".

La iniciativa ha contado con el voto en contra de los integrantes del Grupo Parlamentario Popular, que, aunque es el más numeroso con 15 de los 35 diputados de la Cámara, no cuenta con mayoría absoluta.

Y es que han insistido en que el proyecto previsto "cumple la normativa" y cuenta "con todos los parabienes de los informes técnicos".

Así, han acusado a la oposición de estar "pervirtiendo" y utilizando "de manera fraudulenta" la figura de las proposiciones no de ley. "No se puede usar un PNL para tumbar o cambiar de emplazamiento un proyecto que cuenta con todos los informes técnicos favorables, que cumple la normativa. La figura de la proposición no de ley no está para eso. Están ustedes mezclando la labor del Ejecutivo con la labor del Legislativo", ha replicado su diputado Alejandro Liz.

Además, ha acusado al PSOE de pretender crear en torno a este proyecto una "alarma que se basa en puras mentiras". "Es absolutamente falso que el amianto perfectamente sellado en un vertedero sea peligroso para la salud. El amianto es peligroso en los tejados", ha afirmado.

También le ha reprochado que tenga el "atrevimiento" de presentar esta iniciativa cuando este vertedero se proyecta para cumplir con lo que dicta una ley aprobada por los socialistas desde el Gobierno de España y después de que el bipartito PRC-PSOE no hiciera "nada" para que la comunidad pudiera contar con uno. "Este problema le han generado ustedes", ha afirmado Liz.

Y ha añadido que frente a la "irresponsabilidad" e "hipocresía" del PSOE, está la "responsabilidad" del Gobierno del PP para que Cantabria disponga de un vertedero de amianto y no tenga que llevarlo a otras comunidades, lo que supondría "encarecer" el proceso.

Por su parte, el PSOE considera que ha sido la necesidad de acoger "4.000 toneladas" de amianto procedentes del desmontaje de la Residencia lo que ha llevado al Gobierno a abordar la creación de este vertedero.

"Ustedes han cometido un gran error. Se han puesto a tirar la Residencia sin saber cuánto volumen de amianto había y ahora de repente no les salen las cuentas y hay que habilitar un vertedero", ha afirmado el socialista Raúl Pesquera.

Además, el también exconsejero de Sanidad ha insistido en mostrar su preocupación por la retirada del amianto de la Residencia y ha afirmado que, si fuera alcalde de Santander, estaría "muy preocupado" ante la posibilidad de que "convirtamos la Residencia Cantabria en un Chernóbil en Santander".

Esta última referencia ha sido muy criticada por Liz (PP), que ha asegurado que "aquí no hay ningún Chernóbil". Además, refiriéndose a Pesquera, le ha dicho: "lo único que veo de amianto es el rostro de usted".

Además, ha negado "opacidad" por parte del Gobierno de Cantabria y ha garantizado que los parlamentarios podrán consultar el expediente que reclaman ya que va a remitirse al Parlamento para su consulta.

En este sentido, por parte del PRC se ha recriminado al Ejecutivo que no haya contado "nada" sobre cómo van a ser los plazos y el proceso para desmantelar la Residencia y también le han acusado de haber decidido "sin ningún tipo de informe adicional" y "sin transparencia" cambiar la tipología del vertedero de Castañeda para que pueda acoger amianto, un material "muy peligroso" y que, "si entra en contacto con el aire puede generar muchos problemas para los ciudadanos".

También Vox ha criticado al Ejecutivo por haber aprobado el proyecto de esta instalación "de manera unilateral" y "sin contar" con el Parlamento ni con los vecinos de las zonas afectadas, algo que, según este partido, responde a la "obsesión" del Gobierno por "acelerar" proyectos "a costa de lo que sea y de quien sea".

Aunque Vox no está en contra de que Cantabria cuente con un vertedero para este tipo de residuo, ha pedido "aplicar el sentido común" y estudiar otras ubicaciones más alejadas de la población".

FONDOS EUROPEOS

Por otra parte, la oposición también se ha unido este lunes para dar luz verde a una moción presentada por el PSOE que insta al Gobierno cántabro a que en un mes remita a la Cámara un plan de choque que permita el seguimiento y la ejecución total de los Fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resilencia (MMR) asignados a la comunidad.

La iniciativa recoge la elaboración de un cronograma mensual de la Consejería de Economía en el que especifique hitos y objetivos cumplidos, así como los pendientes de cumplir. Asimismo, incluía que el consejero del área, Luis Ángel Agüeros, compadeciera trimestralmente en el Pleno, punto que ha sido retirado por los socialistas tras aceptar una enmienda de Vox.

La socialista Ana Belén Álvarez ha lamentado que Cantabria "esté a la cola" en la ejecución de los fondos europeos y ha pedido al Ejecutivo cántabro más transparencia en la publicación de los datos. También ha mostrado la "preocupación" de su partido por el estado de ejecución que, según señaló en el pasado Pleno el Agüeros, es del 63% a 30 de septiembre.

Una preocupación que también ha reconocido compartir el PRC, que considera la moción "muy razonable y de sentido común". Según ha explicado la diputada Paula Fernández "no es una crítica", sino "una llamada a la responsabilidad compartida, al trabajo conjunto y a la transparencia", algo que "no debe incomodar a un Gobierno que dice gestionar con transparencia, con eficacia".

Por su parte, Vox ha apoyado la iniciativa porque comparte "el fondo" aunque "discrepa profundamente en la forma". Su diputada Natividad Pérez ha aprovechado su intervención para criticar la "incapacidad" del Gobierno central (PSOE-Sumar) para gestionar estos fondos.

Por último, el PP se ha preguntado si "es necesario generar más burocracia y mayor carga administrativa a las diferentes consejerías para placebo del Partido Socialista" o, si "lo importante y lo responsable" es que en los "pocos" meses que quedan de ejecución -hasta agosto de 2026- "se centren todos los esfuerzos en lograr ejecutar el mayor número de fondos posibles". "No están siendo responsables", ha dicho Carlos Caramés al resto de grupo.

MEDIDAS PARA AUTÓNOMOS

Lo que no ha salido adelante con los votos en contra del PP, ha sido una moción de Vox que instaba al Gobierno de Cantabria a elaborar y poner en marcha un plan de choque para la reforma el modelo de apoyo al autónomo antes del final del presente ejercicio.

La iniciativa, que ha contado con los votos a favor de Vox y PRC y la abstención del PSOE, pedía la reorientación de la estrategia y el presupuesto del plan vigente para priorizar el mantenimiento y la consolidación de los negocios que se mantienen.