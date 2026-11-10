La oposición ve los presupuestos del PP para 2027 "ficticios", "incumplidores" y un "folleto electoral"

El consejero de Economía y Hacienda, Luis Ángel Agüeros, presenta en comisión, y acompañado de su equipo, el proyecto de Presupuestos de Cantabria para 2027. En la fotografía junto a miembros de los grupos - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La oposición ha criticado este martes en bloque los presupuestos que el Gobierno de Cantabria (PP) ha elaborado para 2027, que ascienden a 4.136,5 millones, y que para el PRC son "ficticios y cínicos"; para el PSOE propios de la "literatura de ciencia ficción" y para Vox un "folleto electoral".

Además, los tres grupos han coincidido en denunciar el recorte de las inversiones, que han cifrado en un 14 por ciento, y también han alertado que con estas cuentas Cantabria volverá a incumplir la regla de gasto, tal y como ya ha advertido la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en un informe emitido hace solo unos días.

Así lo han puesto de manifiesto los tres grupos de la oposición durante sus intervenciones en la comparecencia parlamentaria del consejero de Economía y Hacienda, Luis Ángel Agüeros (PP), para presentar el proyecto de Presupuestos para 2027 y el de Medidas Fiscales (la ley de 'acompañamiento', que el Ejecutivo registró a finales del mes pasado para iniciar su tramitación en la Cámara.

Agüeros ha resaltado que se trata de unos presupuestos de "récord", "ambiciosos", que "responden a las necesidades de los cántabros" y que son "los más sociales y solidarios que se han presentado en Cantabria".

Además, ha destacado que, en ellos, se recoge "la inquietud de la sociedad sobre el problema de la vivienda".

VALORACIÓN DE LA OPOSICIÓN

Sus valoraciones y calificativos de las cuentas no han coincidido, como es habitual, con la lectura hecha por los grupos de la oposición.

Así, el PRC ha denunciado, además de lo "ficticio" del presupuesto, el "incumplimiento de las promesas municipalistas" del Gobierno del PP.

En este sentido, la diputada y candidata regionalista a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández, ha afirmado que las transferencias locales permanecen "al mismo nivel que en 2023", aunque el presupuesto autonómico ha crecido desde entonces en más de 630 millones.

"¿Cómo les van a explicar ustedes eso a los alcaldes y a los ciudadanos?", ha preguntado al consejero.

Y en relación a la bajada de las inversiones, se ha cuestionado acerca de cuáles se van a mantener y cuáles a aplazar.

Aunque los regionalistas reconocen, en este sentido, el efecto de la la finalización de los fondos europeos, han apuntado que esto era ya algo "previsto" y que el Gobierno conocía de "antemano y sostienen que éste ha tenido más de tres años para preparar alternativas".

Por su parte, el PSOE ha afirmado que los presupuestos del PP se han convertido ya "en una experiencia cercana a la literatura de ciencia ficción" y ello a pesar de que el Ejecutivo que preside María José Sáenz de Buruaga llegó a Peña Herbosa a presentar unas cuentas "reales", sin "trucos" ni "fantasía".

Sin embargo, para la diputada socialista Ana Belén Álvarez, exconsejera de Economía y Hacienda, el presupuesto contiene cifras "artificiales", que, como en los anteriores ejercicios, no se van a ejecutarán y estarán sujetas a "recortes".

Y desde Vox han tildado el presupuesto de "completamente ficticio, inversoramente regresivo" y un "folleto electoral".

También los grupos han hecho alguna referencia a la reforma fiscal incluida en la 'ley de acompañamiento'.

Así, por ejemplo, Vox ha señalado que se anuncie una deflactación del 5% del IRPF que "devuelve" 25 millones de euros a los contribuyentes cántabros, una cantidad que asciende a 27 millones con el resto de deducciones, cuando el Ejecutivo acaba de "confesar" que está recaudando 106 millones de euros más al año por IRPF y otros 74 millones adicionales acumulados en transmisiones patrimoniales.

NEGOCIACIÓN

Durante sus intervenciones, PRC y Vox han señalado que el Ejecutivo ha resaltado que estas cuentas han sido presentadas y registradas en la Cámara sin negociarlas previamente con los grupos de la oposición.

En este sentido, Fernández (PRC) ha replicado a Agüeros que en 2026 el Gobierno ya hizo esto y "usted sabe cuál fue ese resultado". "La Cámara se los devolvió en una situación "inédita en la historia de la comunidad", ha indicado.

Según la regionalista, ello parece no haber servido de "lección" al Gobierno que vuelve "a tropezar dos veces con la misma piedra", una actitud con la que comete el "riesgo de perder un tiempo precioso".

Además, Fernández ha señalado que al PRC no le gustaría que el Gobierno siguiera "la estrategia" que aplicó con el que actualmente está en vigor, el de 2026, de "cargar la responsabilidad a la oposición".

Así, ha afirmado que si los presupuestos no se aprueban el que "fracasa" será el Gobierno.

"Gobernar en minoría exige negociar, escuchar y aceptar propuestas de otros grupos pero ustedes presentan unas cuentas y pretenden que sin más sean adhesiones por parte del resto de los grupos parlamentarios. Si ustedes fracasan es que no hacen su trabajo, y quien pagan las consecuencias, sin duda, son los cántabros", ha aseverado.

Así, ha pedido a los 'populares' que "dejen la soberbia a un lado y negocien si quieren tener un presupuesto".

Además, Fernández ha pedido al consejero que le dé "razones para volver a confiar los regionalistas" en el Gobierno porque, según ha apuntado, "no las tenemos".

Y ello, según ha dicho, después de que el Gobierno haya incumplido "70 de los 131 compromisos" asumidos en el pacto con el PRC que permitió aprobar en abril los presupuestos de 2026.

Por su parte, el consejero no ha coincidido en que el incumplimiento sea el que afirman los regionalistas.

Y en cuanto a la negociación, Agüeros ha vuelto a señalar que "el clima electoral que todo lo invade puede complicar la negociación presupuestaria", pero ha asegurado que el Ejecutivo "no va a renunciar al diálogo ni al acuerdo".

PP

Por su parte, el PP, respecto al presupuesto, ha afirmado que es "responsable" y el que "Cantabria necesita".

Según su portavoz, Juan José Alonso, el Gobierno "ya ha hecho su trabajo" al presentar los presupuestos y ahora son los grupos parlamentarios los que tienen que "trabajarlos", "estudiarlos", "estimarlos" si lo ven conveniente y presentar enmiendas.

"La responsabilidad de aprobar el presupuesto es del Parlamento", ha ha manifestado.