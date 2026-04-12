El ORECLA recibió 2.168 expedientes en el primer trimestre, un 17,3 más

Archivo - Sindicatos en las puertas del ORECLA en foto de archivo - CCOO - Archivo

SANTANDER 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales de Cantabria (ORECLA) recibió un total de 2.168 expedientes en el primer trimestre del año, que son un 17,3% más (320 más) que los 1.848 del mismo periodo de 2025, según datos del Instituto Cántabro de Estadística (ICANE), consultados por Europa Press.

La práctica totalidad de los expedientes, el 97,3%, fueron individuales, que alcanzaron los 2.110, frente a los 1.793 que recibió de enero a marzo de 2025, lo que supone 317 más o un incremento del 17,6%.

El resto, 58, son expedientes colectivos, que en este caso se han incrementado en menor medida respecto al periodo enero-marzo del año anterior, un 5,4%, correspondiente a tres más.

En el primer trimestre, febrero fue el mes en el que el ORECLA recibió mayor número de expedientes, 800.