Las organizaciones agrarias cántabras piden un acuerdo presupuestario para dar estabilidad al sector primario

Las organizaciones agrarias tras las reuniones con los grupos parlamentarios - EUROPA PRESS

SANTANDER 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones agrarias de Cantabria han pedido a todos los grupos parlamentarios --PP, PRC, PSOE y Vox-- que "se pongan de acuerdo" para aprobar el presupuesto autonómico para 2026 para dar así "estabilidad" al sector primario e implementar las nuevas ayudas consensuadas, como el Plan de Recría o el fomento de la producción de carne de vacuno.

Así lo ha detallado en declaraciones a los medios de comunicación el secretario general de UGAM-COAG, Luis Pérez Portilla, después de que un grupo de representantes de las organizaciones haya mantenido este martes encuentros con todos los partidos políticos con representación en la Cámara regional.

Según ha explicado, en las reuniones con los diferentes grupos se ha hablado de "las necesidades" del sector y de que haya una estabilidad presupuestaria para "el buen funcionamiento del día a día" del mismo, "tan importante y estratégico para la región", con las partidas que ya existen y las nuevas recogidas en el proyecto de presupuestos que fue rechazado por los grupos de la oposición --PRC, PSOE y Vox-- en el Pleno de la semana pasada.

"Siempre nos andamos quejando de la excesiva burocracia o la lentitud en determinados trámites, y que no haya presupuesto creemos que no nos beneficia en nada, que nos ralentiza", ha explicado Pérez Portilla.

Por ello, las organizaciones agrarias han solicitado a los grupos parlamentarios que "se pongan de acuerdo" y se implemente el presupuesto para el sector primario, ya que, "no queremos que se vayan alargando las cosas" y que el próximo año los ganaderos no sepan con qué ayudas cuentan o qué tramitación necesitan realizar.

Al respecto, ha señalado que, aunque con la prórroga de los presupuestos las ayudas actuales estarían garantizadas, existe el "miedo" a que las nuevas desarrolladas junto con el sector no se lleguen a implementar, como el Plan de Recría (9 millones de euros en tres anualidades), el fomento de la producción de carne de vacuno (500.000 euros), el Programa de Genómica (200.000 euros), el aumento de las tablas de indemnización del lobo o las destinadas a sufragar gastos derivados de las enfermedades emergentes (100.000 euros).

"Hay una serie de cosas que están pendientes de que se aprueben o no los presupuestos", ha resumido el secretario general de UGAM-COAG, quien ha trasladado que los partidos les han afirmado que las ayudas se podrían materializar con propuestas parlamentarias. Sin embargo, las organizaciones agrarias han opinado que este trámite es "mucho más farragoso y aumenta la inestabilidad dentro del sector", han concluido.

Las organizaciones que se han reunido con los grupos parlamentarios son GAM-COAG, ASAJA, UPA y AIGAS, junto con la Federación de Razas Cárnicas de Cantabria, AFCA y las cooperativas Ruiseñada-Comillas y Valles Unidos del Asón.