'Origen' llevará este verano el folclore a diez municipios

Archivo - Coro Ronda Pico Cordel de Reinosa, una de las agrupaciones participantes en 'Origen' - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Origen', impulsado por la Consejería de Cultura para acercar el folclore y las tradiciones cántabras, comenzará su programación estival el 4 de julio en Tudanca, recorrerá diez municipios y contará con la participación de más de 40 agrupaciones, artistas y bandas de la comunidad.

Este circuito busca promover y difundir el patrimonio cultural inmaterial de Cantabria al tiempo que contribuir a dinamizar la actividad social y económica de los entornos rurales mediante una programación cultural "descentralizada y de calidad", ha destacado la Consejería.

TUDANCA Y RESTO DE PARADAS

La jornada inaugural tendrá lugar en Tudanca y contará con la participación de destacadas formaciones de música y danza tradicional.

Comenzará a las 13.00 horas en el centro del municipio con la actuación de la Agrupación de Danzas Virgen de las Nieves de Tanos.

Por la tarde, la actividad se trasladará al jardín de la Casona de Tudanca, donde a partir de las 18.30 horas el grupo Los Verigüetos presentará la propuesta musical 'El Romancero en la Calle', acompañado por Eduardo Fuente y Pablo Mediavilla.

Posteriormente, actuará el Coro Ronda Pico Cordel de Reinosa y la jornada concluirá con el concierto de la agrupación Alegría Cántabra, a partir de las 20.30 horas.

Tras esta parada, 'Origen' llegará a Unquera (Val de San Vicente), Villaescusa, Pedreña (Marina de Cudeyo), Polientes (Valderredible), Potes, Ampuero, Liérganes, Puente San Miguel (Reocín) y San Felices de Buelna, extendiéndose hasta el próximo 20 de septiembre.

El consejero de Cultura, Luis Martínez Abad, ha destacado que este programa representa "una apuesta decidida del Gobierno de Cantabria por proteger, difundir y poner en valor nuestras raíces culturales, acercando el folclore tradicional a todos los rincones de la comunidad y favoreciendo el encuentro entre generaciones en torno a un patrimonio que forma parte de nuestra identidad colectiva".

Considera también que 'Origen' demuestra que la cultura también es "una herramienta de cohesión territorial y de desarrollo local".

"Queremos que la actividad cultural llegue a nuestros pueblos, apoyando además el extraordinario trabajo que realizan las agrupaciones, músicos, coros y colectivos que mantienen vivas nuestras tradiciones", ha indicado.

El consejero ha subrayado que "la riqueza cultural de Cantabria reside también en sus manifestaciones populares y en las personas que las mantienen vivas".

"Con Origen queremos reconocer ese esfuerzo, generar nuevas oportunidades para los artistas de nuestra tierra y facilitar que cada vez más ciudadanos descubran y disfruten de este legado", ha concluido.