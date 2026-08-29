Orquesta y solistas del Festival de Bayreuth y el maestro Pablo Heras-Casado clausuran el lunes la 75 edición del FIS

Archivo - El maestro Pablo Heras-Casado - FIS - Archivo

SANTANDER 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta y solistas del Festival de Bayreuth, creado por Richard Wagner en 1876, clausurarán este lunes, 31 de agosto, el 75 Festival Internacional de Santander con un concierto que forma parte de las celebraciones de su 150 aniversario, que también pondrá el broche a la efeméride del FIS.

El maestro español Pablo Heras-Casado, uno de los grandes especialistas wagnerianos y director habitual en Bayreuth, liderará un programa dedicado a 'El anillo del Nibelungo', con una selección de los números más conocidos de esta Tetralogía, que se desarrollará en el escenario de la Sala Argenta a las 20.00 horas.

Contará con la participación de tres destacados intérpretes wagnerianos: Catherine Foster, Klaus Florian Vogt y Nicholas Brownlee.

Así lo ha señalado en un comunicado el FIS, en el que ha destacado que se despedirá con ópera, tal y como comenzó, en una cita "histórica" para el Festival, para Santander y para el público.

De este modo, cierra una edición marcada por la presencia "de grandes instituciones musicales europeas".

Después de la recuperación de la ópera representada con 'La flauta mágica' en la inauguración (3 y 5 de agosto), y de la presencia de formaciones como la Mahler Chamber Orchestra, la English Chamber Orchestra, The Constellation Choir & Orchestra, la Orquesta Real de Suecia o la Filarmonica della Scala, el FIS sitúa la lírica y la gran tradición sinfónico-operística, junto con la danza, en el centro de su celebración.

La clausura con la Orquesta del Festival de Bayreuth es "uno de los grandes hitos" de una programación concebida para conmemorar tres cuartos de siglo de historia, en una celebración "compartida con el público", ha concluido el Festival.