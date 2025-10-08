'Otoño de Teatro' ofrecerá ocho montajes con entrada gratuita en La Vidriera

Las obras se representarán todos los jueves del 16 de octubre al 12 de diciembre, a partir de las 19.30 horas

CAMARGO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 17ª edición del ciclo 'Otoño de Teatro' del Ayuntamiento de Camargo ofrecerá ocho espectáculos, con entrada gratuita hasta completar aforo, en el Centro Cultural La Vidriera, que tendrá lugar todos los jueves entre el 16 de octubre y el 12 de diciembre a las 19.30 horas.

El alcalde, Diego Movellán, ha destacado que La Vidriera, en este otoño cultural, "es nuevamente un referente para las artes escénicas", y en este caso para todas las edades, puesto que el ciclo se ha diseñado "teniendo en cuenta a niños, jóvenes y adultos".

La programación arrancará el 16 de octubre con 'Gorila, la jaula humana', una propuesta de Edy Asenjo & Co que reinterpreta el célebre texto de Kafka, 'Informe para una academia', en una versión protagonizada por Luis Mottola bajo la dirección de Edy Asenjo. En esta revisión se aborda una reflexión sobre la identidad y la domesticación del individuo en la sociedad moderna.

El ciclo continuará el 23 de octubre con 'La biblioteca encantada', de Zazurca Artes Escénicas, una comedia familiar en la que un fantasma, una ratona lectora y una joven bibliotecaria descubren la magia de los libros y la poesía.

El humor seguirá presente el 30 de octubre con 'Jo, qué risa, con Augusto y Carablanca', de El Callejón Teatro, un homenaje al mundo del circo y a los payasos clásicos inspirado en los hermanos Tonetti.

El 6 de noviembre llegará 'Cinefagia y otros traumas', de Pablo Escobedo Teatro, una comedia para adultos protagonizada por el propio Escobedo, en la que un cinéfilo confunde la realidad con la ficción tras haber consumido demasiadas películas, dando lugar a un recorrido humorístico por los grandes momentos del séptimo arte.

A continuación, el 13 de noviembre, Producciones Imprevistas pondrá en escena 'La visita de la vieja dama', dirigida por Blanca del Barrio, una adaptación del clásico de Friedrich Dürrenmatt en la que se plantea un dilema moral entre la justicia, la codicia y la venganza colectiva, en una de las obras más reconocidas del teatro contemporáneo.

El 20 de noviembre, Rita Cofiño Producciones Escénicas presentará '25 vacas', un drama escrito por Maije Guerrero que muestra cómo tres hermanas deben enfrentarse a los secretos familiares tras la muerte de su padre, en un entorno marcado por la pérdida y las sospechas.

El turno de los clásicos llegará el 27 de noviembre con 'Cyrano, una historia de narices', de Domani Productora. Dirigida por Chus Samperio y Javier Uriarte, esta revisión del texto de Rostand rescata, en clave contemporánea, los valores de la amistad, la dignidad y el amor verdadero.

Finalmente, el 12 de diciembre cerrará el ciclo 'WC', una comedia de David Cebrián, con dramaturgia y música original de Lapso Producciones, que narra con humor y sensibilidad la historia de un hombre que encuentra su independencia, y sus limitaciones, en un espacio tan cotidiano como un cuarto de baño.