'Otoño de Teatro' supera el ecuador de su programación con 1.500 espectadores en el Centro Cultural La Vidriera

Teatro Cucarachas - ALBERTO G. IBANEZ

CAMARGO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ciclo 'Otoño de Teatro' supera el ecuador de su programación con 1.500 espectadores que han asistido a las cinco representaciones celebradas hasta la fecha en el Centro Cultural La Vidriera.

La cita, que este año se desarrolla bajo el lema 'La fusión de las artes', ofrecerá otras cuatro propuestas hasta el 17 de diciembre, con entrada libre hasta completar el aforo. La primera de ellas tendrá lugar el jueves, 19 de noviembre, con 'Obsolescencia', de Rita Cofiño Producciones Escénicas.

La siguiente obra que incluye la programación es 'Bárbara, el musical', de Adrián Alonso Producciones, con texto original de Mar Galera. Esta tragicomedia sobre la historia de Clara y Sole, dos mujeres que aspiran a dejar atrás las tareas secundarias que realizan en televisión para convertirse en protagonistas de la pequeña pantalla se podrá ver el 26 de noviembre.

Tras estas dos producciones, el ciclo regresará el 10 de diciembre con 'Entre tú y el barro', de Ulapé Teatro. Javier Mediavilla y Eva Paula Ramos protagonizan esta obra sobre una pareja que vive en una casa rural, alejada de las prisas y los ruidos de la ciudad.

Finalmente, el cierre llegará el 17 de diciembre con 'Julieta, pero no mucho', de Moral Producciones. Pilar Morales y Enrique Spínola protagonizan esta comedia en la que un dramaturgo empeñado en escribir obras clásicas recibe el encargo de crear una historia para el público del siglo XXI.

Todas las representaciones tendrán lugar los jueves a las 19.30 horas en el Centro Cultural La Vidriera. Desde su inicio el pasado 15 de octubre, 'Otoño de Teatro' ha acercado al público propuestas de distintos géneros y dirigidas a diferentes edades.