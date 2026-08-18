El pabellón exterior de La Albericia renueva dependencias y acoge el Torneo Internacional de Balonmano

Presentación Torneo Internacional de Balonmano - AYUNTAMIENTO

SANTANDER, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El pabellón exterior de La Albericia se ha mejorado y modernizado para ofrecer mejores condiciones a deportistas y clubes. En concreto, tras una inversión de 458.779 euros, se ha renovado la cubierta y vestuarios y otras estancias de esta instalación, que desde este martes, 19 de agosto, acoge el Torneo Internacional de Balonmano.

Las mejoras han sido comprobadas por la alcaldesa, Gema Igual, durante la visita que ha realizado al centro deportivo tras finalizar los trabajos efectuados durante los últimos meses, y con motivo de la cual se han presentado los detalles del certamen.

La regidora ha detallado que los trabajos de la cubierta han consistido en mejorar el acceso y seguridad, reparar elementos, instalar una barandilla de seguridad o pintar estructuras, actuaciones adjudicadas por 227.631 euros a Talleres Metálicos Julián.

"Hay inversiones que quizá resultan menos visibles desde la grada, pero que son fundamentales para conservar adecuadamente nuestros equipamientos deportivos, prolongar su vida útil y garantizar que puedan seguir prestando servicio en las mejores condiciones", ha destacado Igual.

Por su parte, la mejora del pabellón ha sumado la renovación de los vestuarios y otras estancias, con una inversión de 231.148 euros, ejecutada por Tedcon Integral. La alcaldesa ha explicado que el objetivo ha sido modernizar los espacios y sus acabados y, especialmente, avanzar en accesibilidad.

Para ello, se ha reordenado el antiguo vestuario general para crear tres espacios diferenciados: un aseo accesible, la zona húmeda de duchas y el propio vestuario. Además, se ha actuado sobre la antigua conserjería y el vestuario de árbitros para disponer ahora de dos vestuarios, uno masculino y otro femenino.

Estas dos actuaciones complementarias permiten ofrecer a los usuarios un pabellón "mejor preparado, más moderno, seguro, funcional y accesible", ha enfatizado Igual.

TORNEO INTERNACIONAL BALONMANO 2026

Por otra parte, y con motivo de la apertura de las obras de mejora, se ha presentado la V edición del Torneo Internacional Ciudad de Santander de balonmano que se celebrará desde el 19 de agosto y hasta el sábado 22, con encuentros a las 18.00 y a las 20.15 horas.

Participarán seis equipos que representan distintas realidades y tradiciones de este deporte europeo: el Industria Kielce, de Polonia; el One Veszprém, de Hungría; el PAUC Handball, de Francia; y tres equipos españoles: los cántabros Bathco BM Torrelavega y Blendio Sinfín y Recoletas Atlético Valladolid.

La regidora ha subrayado la calidad del cartel y ha valorado la importancia e historia del balonmano en Santander, que actualmente cuenta con seis equipos en la ciudad de los que cinco -Sinfín, Balonmano Pereda, IES José María de Pereda, Prado San Roque, y Balonmano Veteranos Los Lunes- utilizan instalaciones municipales.