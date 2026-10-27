Un padre y su hijo se enfrentan a tres años por estafar 17.200 euros con una casa prefabricada que no construyeron

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SANTANDER, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Cantabria juzgará este miércoles, 28 de octubre, a un padre y a un hijo acusados delitos de estafa, por firmar un contrato para construir una vivienda prefabricada, no hacerlo y quedarse con el dinero, en concreto con 17.200 euros que abonaron los perjudicados. La Fiscalía pide para cada uno de ellos tres años de prisión y la vista oral se celebrará a partir de las 9.30 horas en la Sección Primera.

Según el ministerio público, ambos procesados actuaron "puestos de común acuerdo y movidos por un ánimo de ilícito enriquecimiento". Así, tras publicar por internet la construcción de viviendas unifamiliares, firmaron un contrato para una de ellas 'llave en mano' por un precio de 154.800 euros.

En virtud del documento rúbricado, los perjudicados entregaron 17.200 euros a los acusados, a pesar de que estos sabían que la empresa "carecía de infraestructura y personal para ejecutar el proyecto", por lo que su "única intención" era quedarse el dinero recibido, que "no ha sido devuelto ni ejecutada la obra".

Para el fiscal, los dos acusados son autores de un delito de estafa, por lo que solicita para cada uno de ellos tres años de prisión, 8.640 euros de multa y el pago de una indemnización conjunta a los perjudicados por valor del dinero recibido y no devuelto.

La defensa, por su parte, mantiene que los procesados "siempre tuvieron la intención y voluntad de ejecutar los contratos de ejecución de obras" y que por ello no existe ilícito penal.

Considera que se trata de una cuestión de índole civil que "por incumplimiento de contrato debería conllevar la restitución de las prestaciones, así como las indemnizaciones correspondientes".