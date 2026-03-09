El padre de la sexta víctima de El Bocal cree que la podrían haber encontrado con vida si hubieran buceado antes

Servicios de emergencias trabajan en El Bocal tras el accidente - Juanma Serrano - Europa Press

SANTANDER 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El padre de la joven Elena Sirbu, la sexta víctima mortal del accidente ocurrido la semana pasada en El Bocal de Santander, cree que su hija podría haber salido con vida de la cavidad donde fue hallado su cuerpo si los equipos de rescate hubieran buceado antes.

Así lo ha dicho en una intervención para el programa Espejo Público, donde ha asegurado que Elena era "una luchadora" que "desde pequeña ha hecho deporte" con él y sabía nadar. "Podía salir de cualquier cosa", ha enfatizado, argumentando que su hija, a la que se tardó en localizar un día y medio más que el resto de jóvenes que murieron, nadó y se metió en una cueva para tratar de sobrevivir.

De hecho, el padre, Vasile, asegura que así se lo manifestó a los equipos de emergencias a su llegada a Santander tras viajar desde Guadalajara cuando le informaron del accidente. Según ha dicho, tenía el "presentimiento" de que en ese momento podía estar todavía con vida porque la marea alta "empezó mucho más tarde".

Sin embargo, lamenta que "no fueron capaces de bucear y bajar ahí", ni tampoco le permitieron a él hacerlo cuando se ofreció, asegurando que tiene preparación. "Nadie me ha dejado ni acercarme", "nadie me ha hecho caso", sentencia.

Vasile insiste en que si en ese momento hubiera bajado alguien a la cavidad "podía ser que la encontraran con vida", porque habían pasado "pocas horas". "No digo que ellos no nos han ayudado", "nos han apoyado absolutamente en todo", pero "han tenido que venir de Guadalajara los buzos para encontrarla".

Por otro lado, asegura que el trimestre pasado pagó "10.000 euros de impuestos" --tiene un negocio que iba a dejar a su hija-- y cuestiona "dónde va todo eso" y "por qué no se utiliza" para arreglar las infraestructuras, algo que pide para que "no le pase a más gente".

También agradece a la alcaldesa de Santander, Gema Igual, cómo se ha comportado --"he estado en muchos países y nadie se ha comportado como la administración" en este caso, reconoce--, pero lamenta que pese al trato recibido "nadie le va a devolver a su hija".