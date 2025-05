Los padres de uno de los jóvenes fallecidos en Lunada recogen 26.000 firmas en Change.org pidiendo un quitamiedos

SANTANDER 12 May. (EUROPA PRESS) -

Los padres de un joven de 20 años que falleció el pasado mes de marzo en un accidente de tráfico en el puerto de Lunada han recogido más de 26.000 firmas en Change.org solicitando al Gobierno de Cantabria la instalación inmediata de quitamiedos en la carretera en la que perdieron la vida su hijo y tres amigos.

"La última vez que hablé con mi hijo estaba muy ilusionado. Le quedaban dos horas de coche para llegar a la cabaña rural que había reservado con sus amigos para celebrar su 21 cumpleaños", escribe Sonia García en su petición. "Pero no los llegó a cumplir. A 15 minutos de llegar a su destino su coche se salió de la carretera, se despeñó por una ladera de 400 metros de altura y murió. También los tres amigos que iban con él".

Sonia García es la madre de Izán, una de las cuatro víctimas mortales del accidente que tuvo lugar el pasado marzo en el Puerto de Lunada. Su hijo cumplía 21 años unos días después del accidente y por eso él y sus amigos habían viajado desde Madrid para celebrarlo en una cabaña rural.

"Estamos destrozados. Nadie te prepara para despedirte de tu hijo pensando que volverá en unos días y que en una llamada te maten en vida diciéndote que no lo vas a volver a ver. Nadie te quita la rabia de pensar que murió porque donde debería haber un guardarraíl no hay ninguna protección", señalan.

Los padres de Izán aseguran que la muerte de su hijo se podría haber evitado. Por eso han iniciado una recogida de firmas en Change.org/Guardarrailes pidiendo "la instalación inmediata de guardarrailes en la carretera CA-643-Puerto de Lunada (Cantabria)". En menos de cinco días, su iniciativa contó con el apoyo de más de 25.000 personas, y este lunes superan las 26.000.

Según señalan, esta carretera es "peligrosísima". "Esto fue hace casi dos meses, el pasado 15 de marzo. Pero ya habían fallecido allí más personas y los vecinos llevan años pidiendo guardarrailes. El Gobierno de Cantabria se comprometió a instalarlos pero no cumplió. Si esto se hubiera hecho antes, seguramente mi hijo estaría vivo. Sus amigos, todos de 20 y 21 años y con toda la vida por delante, también".

Dirigen su petición al Gobierno de Cantabria, a quien preguntan "¿cuántas personas más tienen que morir en ese punto de la carretera para que ustedes reaccionen? Mi hijo ya no va a volver. Sus amigos tampoco. Pero para evitar futuras víctimas sí que estamos a tiempo. No nos mientan más, por favor. Actúen YA. Los guardarrailes salvan vidas".

Además, solicitan que esa carretera "tan peligrosa" esté mejor señalizada, se cierre en caso de climatología adversa y pase a ser de una sola dirección.

OTRAS RECOGIDAS DE FIRMAS

La de los padres de Izan no es la única recogida de firmas creada en Change.org estos días con ese objetivo. Una amiga de otra de las víctimas ha iniciado también una petición solicitando la instalación de estos quitamiedos.

"Mi mejor amiga ha fallecido en un accidente de tráfico. Tenía 20 años y toda la vida por delante. Lo que me da rabia es saber que murió por culpa del sistema, porque si eso ha pasado (y no solo esta vez) es por no poner guardarraíles en el Puerto de Lunada, como prometieron que iban a hacer hace mucho tiempo. Pido por favor que no haya más tragedias y que pongan un guardarraíles ya".

Con la misma urgencia reclaman los padres de Izán una reacción. "Actuemos antes de que haya que lamentar más muertes, por favor. Si hubieran instalado los guardarrailes cuando prometieron hoy no estaríamos haciendo esta petición, ni llorando la pérdida de Izan, Ana y Afra y Juan Ramón. No más muertes evitables, por favor. En nombre de sus familias y amigos: gracias por firmar y difundir".