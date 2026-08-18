El Palacio arranca su nueva programación con 'La Traviata' y contará con Carlos Hipólito, Luz Casal, Fito y Yerai Cortés

El Palacio de Festivales arranca su nueva programación con 'La Traviata' - PALACIO DE FESTIVALES

SANTANDER, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Festivales de Cantabria arrancará su nuevo programación de septiembre a enero con la famosa ópera de Verdi 'La Traviata' y contará con un total de 68 funciones de 46 espectáculos, tres de ellos estrenos teatrales y uno musical. Reúne a importantes nombres del panorama nacional e internacional junto a artistas y creadores de la región en disciplinas como la danza, el teatro, la música clásica, musicales, el humor, el flamenco, el circo, la magia y espectáculos familiares.

Y es que sobre las tablas de los escenarios de las salas Pereda y Argenta pasarán Carlos Hipólito, Anabel Alonso, Luz Casal, Toni Cantó, Rosario, Dani Martínez, Fito&Fitipaldis, José María Pou, Carolina Yuste, Morgan, Pasión Vega, Sara Baras, Yerai Cortés, Javier Veiga o Marta Hazas.

Así lo han anunciado este martes en rueda de prensa el consejero de Cultura, Luis Martínez Abad; la directora de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, María Fernández Rosillo, e Isabel Ibarra, responsable de Programación y Producción del Palacio, quienes han presentado la nueva programación.

Según han destacado, en ella "conviven" grandes títulos y nuevas creaciones, diferentes lenguajes escénicos, distintas generaciones de artistas y propuestas dirigidas a públicos muy diversos, en la que adquiere protagonismo la lírica.

Y es que, sin ir más lejos, arrancará el 17 de septiembre con la famosa ópera 'La Traviata' de Verdi. Concluirá a finales de enero con el musical 'Sonrisas y lágrimas'.

En cuanto a los estrenos, serán dos teatrales de compañías nacionales 'Largo viaje hacia la noche', de Eugene O'Neil y protagonizada por Carlos Hipólito; y 'Moderación', de Max Wolf Friedlich, con la interpretación de Toni Cantó; además de uno cántabro 'Don Juan. Cenizas y sombras', de Ruido Interno.

Asimismo, el Palacio acogerá el estreno mundial de la pieza 'Caprice á l'espagnole' de Richard Dubugnon en el recital que ofrecerá la orquesta sinfónica suiza Musikkollegium Winterthur dentro del ciclo de música clásica.

Entre los espectáculos y eventos destacados están, además, los musicales 'El fantasma de la ópera' y 'La bella durmiente y el bosque escondido'; los conciertos de la Orquesta Sinfónica del Cantábrico (OSCAN) y la Orquesta Sinfónica Juvenil de la UIMP Ataúlfo Argenta; el Tablao Las Carboneras, o los festivales 'Santander de Boleros', 'En la cuerda floja' y 'De la magia y lo visual'.

Con ello, el Palacio de Festivales afronta una nueva temporada tras aumentar un 11 por ciento la asistencia en la última de diciembre a junio respecto a las dos anteriores --de 67.000 a 77.500 espectadores--.

ABONOS

En relación a los abonos, la renovación de los generales será desde este martes 18 al 21 de agosto, y para nuevos del 22 al 25 de este mes. Aquellos que quieran renovar los de ciclo lo podrán hacer los días del 26 al 29 y los nuevos podrán adquirirse el 1 y 2 de septiembre.

En cuanto a la venta de entradas, para los Amigos del Palacio y personas con movilidad reducida será el 3 de septiembre, y al día siguiente, se abrirá para el público en general.

Por otra parte, para esta temporada, se han aumentado las plazas destinadas a personas con discapacidad, tanto en la sala Argenta, que han pasado a 36, como en la sala Pereda, donde se alcanzan las 16. En total, son 52 plazas más acondicionadas para este público.