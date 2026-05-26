El Palacio de Deportes acogerá este sábado una jornada de baloncesto inclusivo con 11 equipos nacionales

SANTANDER 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Deportes de Santander acogerá el próximo sábado 30 de mayo una jornada de baloncesto inclusivo con la participación de once equipos llegados de diferentes zonas de Cantabria y España.

En concreto, competirán el organizador Rotedama Apolinar Cantbasket04 de Santander; el ADB Pas de Renedo Piélagos; Saski Penguins Pioners Negro y Saski Penguins Pioners Rosa, ambos de Santa Cruz de Bezana; Fenomenoak de Gernika; San Juan de Dios de Palencia; Haszten de Bilbao; Ointxe de Mondragón; Real Grupo de Cultura Covadonga de Gijón; Artchivo de Oviedo, y Magec Tías de Lanzarote.

El objetivo de la organización es que todos los equipos jueguen un mínimo de cuatro partidos y un máximo de cinco.

Los encuentros serán más cortos de lo habitual, pero repartidos a lo largo de toda la jornada, de manera que se evita el cansancio acumulativo.

Además, habrá música durante toda la competición, y en el descanso para comer se llevarán a cabo concursos de tiro por parejas, acompañados por voluntarios del club, que permitirán participar a todos los jugadores de todos los equipos.

Por otra parte, los partidos serán sin tanteo visto, ya que "el resultado no tiene ningún tipo de importancia", pero si tendrán todos los elementos del juego que cualquier partido al máximo nivel.

Así, se utilizará el marcador para tener el tiempo de juego a la vista, habrá dos árbitros y dos auxiliares de mesa por partido, y voluntarios y personal de apoyo en pista, accesos y grada para que todo funcione correctamente.

En cuanto a trofeos, cada equipo participante tendrá uno, y se entregarán otros dos a la pareja mejor clasificada de cada equipo en los concursos de tiro.

Los alcaldes de Santander, Gema Igual; Piélagos, Carlos Caramés, y Bezana, Carmen Pérez, junto a la directora general de Deportes, Susana Ruiz; la concejala de Deportes, Beatriz Pellón, y el responsable de Cantbasket, Daniel Celorrio, han presentado la iniciativa.

La regidora de la capital cántabra ha destacado la importancia de la práctica deportiva para personas con algún tipo de discapacidad, ha informado el Ayuntamiento santanderino.