El Palacio de Festivales abre este viernes la venta general de entradas para su nueva temporada

Archivo - Fachada del Palacio de Festivales de Cantabria - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Festivales de Cantabria ha abierto este viernes la venta general de entradas para la programación que se desarrollará entre septiembre y enero de 2027 y que está integrada por 46 espectáculos y 68 funciones.

Este primer corte de la temporada 2026-2027 ha vendido un total de 834 abonos, lo que supone 219 más que en el mismo periodo comprendido entre septiembre de 2025 y enero de 2026. En concreto, en relación con la programación septiembre 2025-enero de 2026, aumentan tanto los abonos generales como los de todos los ciclos (teatro, música clásica, lírica, danza y flamenco), con cifras récord como los más de 300 de teatro o los más de 100 de danza.

La temporada cuya venta general se ha abierto este viernes tanto en taquilla como a través de la página web presenta una oferta amplia y diversa en la que conviven ópera, teatro, música clásica, danza, musicales, flamenco, humor, jazz, rock, magia, circo y espectáculos familiares.

La propuesta responde al compromiso del Palacio de Festivales con una programación basada en la calidad artística y la diversidad, combinando grandes títulos y nuevas creaciones, diferentes lenguajes escénicos y artistas y compañías de distintas generaciones, a lo que se suma el apoyo al talento cántabro, ha indicado la entidad en un comunicado.

La programación se abrirá el 17 de septiembre con 'La traviata' de Giuseppe Verdi, una de las grandes obras de la lírica universal, y contará con producciones y artistas de referencia nacional e internacional.

Entre ellos destacan el musical 'El fantasma de la ópera', los estrenos nacionales de 'Largo viaje hacia la noche' y 'Moderación', las actuaciones de Lucía Lacarra, María José Llergo, Fito & Fitipaldis y Sara Baras, junto a nombres propios como Franco Faglioli o Roberto González Monjas y citas ya tradicionales como el Concierto de Año Nuevo de la Johann Strauss Ensemble, entre muchas otras propuestas.

Uno de los ejes de la nueva temporada es también el apoyo a la creación y al talento de Cantabria, que comparte espacio en la programación con grandes nombres nacionales e internacionales.

Así, en los próximos meses habrá propuestas de la Orquesta Sinfónica del Cantábrico, Psychic Equalizer, Ruido Interno, Hilo Producciones, Jueves de Boleros, Rita Cofiño Producciones Escénicas, Raúl Alegría, la Orquesta Sinfónica Juvenil UIMP Ataúlfo Argenta, Juan Laborería y Carmen Santamaría.

El Palacio plantea así sus escenarios como un lugar de encuentro entre distintas generaciones, sensibilidades y públicos, al tiempo que trabaja para acercar las artes escénicas a quienes ya mantienen una relación habitual con ellas y a quienes todavía no han encontrado su espacio dentro de la cultura.

La programación familiar adquiere una especial relevancia como vía para favorecer el descubrimiento temprano de las artes escénicas y contribuir a la formación de nuevos espectadores. Esta apuesta llega, además, respaldada por los resultados de la temporada anterior. Entre septiembre de 2025 y junio de 2026 el Palacio de Festivales registró más de 77.500 espectadores, frente a los cerca de 67.000 del periodo anterior (septiembre 2024-junio 2025), lo que supone un incremento del 11% y más de 10.000 espectadores adicionales.