El Palacio de Festivales celebra el jueves 30 el Día del Jazz con Champian Fulton y Klas Lindquist

Archivo - Champian Fulton y The International Jazz Ensemble - PFC - Archivo

SANTANDER 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Festivales de Cantabria celebrará el próximo jueves 30 de abril el 'Día internacional del Jazz' con el recital de la pianista y cantante Champian Fulton y The International Jazz Ensemble bajo la dirección del saxofonista y arreglista sueco Klas Lindquist, en primicia en España.

La cita será a las 19.30 horas en la sala Pereda con una duración de 75 minutos sin descanso.

Con una carrera forjada en Nueva York, Fulton, destacada figura del jazz, ha colaborado con leyendas como Lou Donaldson y Buster Williams. Con influencias que van de Bud Powell a Dinah Washington, rinde homenaje a la tradición de este estilo musical e incorpora acordes actuales.

A lo largo de su carrera, ha publicado numerosos álbumes, entre ellos 'Speechless', 'Champian Sings and Swings' y 'The Things We Did Last Summer', y ha actuado en escenarios como el Lincoln Center y el Birdland de Nueva York, así como en festivales internacionales en Europa y Asia.

Mientras, Klas Lindquist ha escrito para Champian una nueva colección de arreglos para nueve instrumentistas.

El repertorio del noneto incluye clásicos del jazz, composiciones originales y arreglos exclusivos que exploran nuevas texturas y dinámicas dentro del género, en una fusión entre la tradición y una visión contemporánea.

Se presentó en octubre en el club 'Birdland' de New York, y su actuación en Santander es primicia en España.

En celebración del 'Día internacional del Jazz', el noneto lo formarán músicos procedentes de seis países diferentes, incluyendo Francia, Italia, Estados Unidos, Ucrania, Suecia y España.