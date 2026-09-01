El Palacio de Festivales celebrará el 24 de septiembre una gala a favor de la lucha contra el Alzheimer

Presentación del Festival Benéfico a favor de la Lucha contra el Alzheimer. - EUROPA PRESS

SANTANDER, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Festivales acogerá el 24 de septiembre, a las 20.00 horas, el Festival Benéfico a favor de la Lucha contra el Alzheimer, cuya gala contará con "un cartel de lujo", compuesto por el Coro Joven Santander, el dúo lírico de la Bramasole Ópera, el estudio de danza Begoña Machín y el grupo flamenco Al Alba.

Lo recaudado se destinará a proyectos de investigación, apoyo a las familias y mejora de la calidad de vida de las personas afectadas por esta enfermedad.

El Festival, organizado por la Sociedad Convivencia en colaboración del Instituto de Investigación Sanitaria de Valdecilla (IDIVAL), ha sido presentado este martes en rueda de prensa.

La presidenta de la asociación organizadora, Reyes Barquín-Caller, visiblemente emocionada, ha pedido a los ciudadanos que participen en esta gala benéfica para avanzar en la investigación del Alzheimer.

La compra de entradas, a un precio de 17 a 20 euros, ya pueden adquirirse en la página web del Palacio de Festivales, así como en la taquilla y en los cajeros de Unicaja.