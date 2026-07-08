El Palacio de Festivales pone a la venta las entradas de 'El fantasma de la ópera' y de 'Remember' de Dani Martínez

El fantasma de la ópera - PALACIO DE FESTIVALES

SANTANDER, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Festivales de Cantabria ha sacado este miércoles a la venta, tanto en taquilla como a través de la página web, las entradas para el musical 'El fantasma de la ópera' y para el espectáculo 'Remember' de Dani Martínez.

De 'El fantasma de la ópera' se han programado seis funciones entre el jueves 1 y el domingo 4 de octubre, mientras que el humorista Dani Martínez presentará en Cantabria el día 17 del mismo mes su último show, 'Remember'.

Estas dos nuevas citas que el Palacio de Festivales ha avanzado y dado a conocer hoy forman parte de la que será su próxima programación, que se desarrollará entre septiembre de 2026 y enero de 2027 y que presentará a mediados de agosto.

Son dos propuestas que se suman a los recitales que ya están a la venta, en concreto, el que ofrecerá María José Llergo el 7 de noviembre y dos conciertos de Fito & Fitipaldis de su gira de teatros y auditorios los días 20 y 21 de noviembre, cuyas entradas están a punto de agotarse en venta anticipada.

'EL FANTASMA DE LA ÓPERA' EN CANTABRIA

Este musical cuenta la historia de una misteriosa figura enmascarada que acecha bajo la Ópera de París, ejerciendo un reinado de terror sobre todos los que la habitan. Se enamora perdidamente de una joven soprano y se dedica a cultivar sus extraordinarios talentos, empleando todos los métodos tortuosos a su alcance.

El musical en España cuenta con la dirección de Federico Bellone, director artístico de espectáculos de reconocida trayectoria internacional, mientras que la dirección musical corre a cargo de Julio Awad, quien ha trabajado como director, pianista y arreglista de diferentes artistas, espectáculos y comedias musicales.

Esta versión de 'El fantasma de la ópera' aúna la cuidada artesanía de la escenografía del teatro tradicional con la última tecnología de vanguardia y ofrece numerosos y sofisticados efectos especiales.

Es también un aclamado musical, basado en la novela homónima de Gastón Leroux y creado en 1985 por Andrew Lloyd Webber, con libreto y letras de Andrew Lloyd Webber, Richard Stilgoe y Charles Hart y composición musical exclusiva de Andrew Lloyd Webber.

Desde su estreno ha sido un éxito internacional, el segundo musical más vendido de la historia que ha hecho disfrutar a más de 160 millones de espectadores de 195 ciudades.

Santander se convierte así en una de las primeras localidades en formar parte de la primera gira española del musical que ha conquistado a crítica y público en Madrid durante sus dos exitosas temporadas con 300.000 espectadores.

'REMEMBER' DE DANI MARTÍNEZ

Dani Martínez, el polifacético presentador, actor, imitador y humorista, uno de los rostros más populares de la televisión presenta 'Remember', el nuevo espectáculo todoterreno del cómico leonés.

Se trata de un viaje en el tiempo desde el año 2050 hasta el presente en el que el humorista habla con el público para contarle qué cosas han cambiado y cuáles no pueden olvidar de cara a este futuro. Tambié invita a cantar, bailar e improvisar.