Archivo - La actriz Carolina Yuste y Eneko Sagardoy protagonistas de la obra de teatro Frontera - AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA - Archivo

SANTANDER 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Festivales de Cantabria ofrecerá la próxima semana dos propuestas de música clásica y teatro. La primera será el concierto 'Bajo el cielo de Mar del Plata', a cargo de la Orquesta Sinfónica del Cantábrico (OSCAN), el jueves 3 de diciembre, mientras que los días 4 y 5 llegará a la Sala Pereda el montaje teatral 'Fronteras', protagonizado por Carolina Yuste y Eneko Sagardoy.

El concierto de la OSCAN comenzará a las 19.30 horas en la Sala Argenta y estará dirigido por Paula Sumillera, con Marta Cubas Hondal al acordeón y bandoneón y Cristina Cubas Hondal al violín.

El programa, de 80 minutos y sin descanso, propone un recorrido por el universo del tango y la influencia de Astor Piazzolla.

La actuación incluirá el 'Concierto Indálico para acordeón y orquesta', de Alejandro Vivas Puig; 'Aconcagua', concierto para bandoneón de Piazzolla, y 'Atlantia', de Gorka Hermosa, para acordeón, violín y orquesta.

Las hermanas Cubas Hondal cuentan con una destacada trayectoria nacional e internacional y forman el Dúo Cubas Hondal, con el que han grabado el disco 'Vínculos'.

Marta ha actuado en escenarios como el Musikverein de Viena y el Palau de la Música de Barcelona, mientras que Cristina, además de su actividad como solista y camerista, es integrante de la OSCAN.

Por su parte, 'Fronteras', de Henry Naylor, se representará el viernes 4 y el sábado 5 de diciembre, a las 19.30 horas, en la Sala Pereda, en una producción de Pincheforn Producciones dirigida por Andrés Lima.

La obra entrelaza las historias de un joven fotógrafo occidental que alcanza la fama tras conseguir una imagen de Bin Laden y una adolescente grafitera siria obligada a huir de su país.

A través de ambos personajes, el montaje aborda la cultura de la celebridad, los conflictos internacionales, la crisis migratoria y la indiferencia de Occidente ante las crisis humanitarias.

El espectáculo, de 90 minutos y sin descanso, está protagonizado por Carolina Yuste, ganadora de dos premios Goya, y Eneko Sagardoy, también distinguido con un Goya por 'Handia'. La dirección corre a cargo de Andrés Lima, Premio Nacional de Teatro en 2019 y ganador de cinco Premios Max a la Mejor Dirección.

Las entradas de 'Fronteras' están agotadas en venta anticipada. Sin embargo, el Palacio de Festivales pondrá a la venta el 10% del aforo de cada representación el mismo día de la función, a partir de las 11.00 horas, tanto en taquilla como a través de su página web, en cumplimiento de la Ley de Espectáculos de Cantabria.