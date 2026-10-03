El Palacio de Festivales programa esta semana una obra de teatro y un recital lírico

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SANTANDER 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Festivales de Cantabria (PFC) ofrecerá esta semana dos propuestas de su programación de otoño con el estreno de 'Moderación', un thriller psicológico dirigido por Bernabé Rico, y un recital lírico protagonizado por el bajo Roberto Scandiuzzi y la soprano Tamar Iveri.

En un comunicado, el PFC ha subrayado que 'Moderación', basada en la obra 'Job' de Max Wolf Friedlich, llegará a la Sala Pereda este viernes 9 y sábado 10 de octubre, a las 19.30 horas.

La producción, una coproducción de TALYCUAL, Secuencia 3 y Olimpia Metropolitana, está dirigida y versionada por Bernabé Rico y cuenta con Toni Cantó y Àstrid Janer como protagonistas.

La obra aborda, a través del encuentro entre un terapeuta y una joven moderadora de contenidos de una gran compañía tecnológica, cuestiones relacionadas con la salud mental, la responsabilidad social y el impacto de Internet y las grandes empresas tecnológicas.

La producción original se estrenó en Broadway en julio de 2024 y fue nominada a Mejor Nueva Obra por la Outer Critics Circle de Nueva York, mientras sus dos intérpretes fueron candidatos a los Premios Tony.

Por otra parte, el domingo, 11 de octubre, a las 19.00 horas, el PFC acogerá un recital lírico con el bajo Roberto Scandiuzzi, la soprano Tamar Iveri y el pianista Héctor Guerrero.

El programa incluirá obras de Chaikovski, Rachmáninoff, Strauss, Rossini, Puccini, Bizet, Verdi, Dvorák y Mozart, entre otros compositores.

Scandiuzzi, que debutó en La Scala de Milán en 1982, ha desarrollado una amplia trayectoria internacional en escenarios como la Royal Opera House de Londres y otros grandes teatros europeos.

Iveri, por su parte, ha actuado en espacios como el Metropolitan Opera de Nueva York, La Scala, la Ópera Estatal de Viena y el Festival de Salzburgo, y ha trabajado con directores como Riccardo Muti, Daniel Barenboim y Antonio Pappano.

El pianista Héctor Guerrero, especializado en repertorio vocal y música de cámara, completará el recital tras una trayectoria que incluye actuaciones en España y otros 25 países, además de colaboraciones con destacados cantantes y una amplia labor docente.