El Palacio de Festivales vende más de 19.000 entradas de la nueva programación, el 40% del aforo

SANTANDER 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Festivales de Cantabria (PFC) ha vendido más de 19.000 localidades de la nueva programación desde que se iniciara la venta de abonos el pasado 19 de agosto y la de entradas general, el 3 de septiembre. Esto supone que el público se ha hecho con el 40 por ciento del aforo de butacas disponible antes de que la programación dé comienzo el sábado 13 de septiembre con el estreno del espectáculo de danza 'Lake machine' de Mari Paula - Dance & Performance.

Asimismo, del total de 41 espectáculos programados, siete ya han agotado la venta anticipada: 'Chavela', 'El cuarto de atrás', 'Los yugoslavos', 'Camino a La Meca', 'Viejos tiempos', el recital que ofrecerá el Coro Lírico de Cantabria y las dos funciones del tablao 'Las carboneras', ha informado la institución.

Para el consejero de Cultura, Luis Martínez Abad, "es un orgullo comprobar que el público de Cantabria ha respondido con tanta fuerza" y ha resaltado que se han "batido récords, con más de 600 abonos vendidos en solo dos semanas, de los que 303 son del ciclo de teatro, la cifra más alta en la historia del Palacio".

"Esta excelente acogida confirma que la apuesta por una programación diversa, de calidad y comprometida con el talento cántabro ha sido un acierto. El público ha respondido con entusiasmo, y eso nos anima a seguir trabajando por una cultura accesible y vibrante", ha remarcado.

Según Martínez Abad, esta temporada del Palacio es "una celebración de lo mejor de la escena nacional e internacional", con nombres como Javier Gutiérrez, Emma Suárez, Rozalén o Farruquito, pero también es "una apuesta decidida por nuestras compañías, nuestras orquestas, nuestra gente. Y el público lo ha entendido y lo ha abrazado".

"Desde el Gobierno de Cantabria reafirmamos nuestro compromiso con una oferta escénica que emocione, provoque y enriquezca. Esta programación no solo fideliza al público habitual del Palacio, sino que también atrae a nuevos espectadores y lo consolida como motor cultural de Cantabria", ha apuntado.

TEMPORADA

La temporada septiembre 2025-enero 2026 está integrada por un total de 41 espectáculos, de los que se ofrecerán 53 funciones, y cuenta con cinco estrenos, cuatro de ellos de compañías cántabras.

Esta programación comienza este sábado y se cierra el 31 de enero con el concierto que ofrecerá la Orquesta Sinfónica de Bamberg, dirigida por Jakub Hrusa y con la violonchelista Sol Gabetta como solista.

El ciclo que está contando con el mayor respaldo por parte del público es el de teatro, que está formado por 10 espectáculos, con 16 funciones y tres estrenos. A ello se suma la danza con seis espectáculos, siete funciones y un estreno, la música clásica con ocho conciertos, seis recitales, dos espectáculos de lírica, que es el mismo número para el circo y la magia, dos musicales con cuatro funciones, dos citas con el humor que traen tres sesiones y tres espectáculos con cuatro funciones para vivir en familia.

MUSICAL DE PLENA ACTUALIDAD

Una de las propuestas de esta temporada cobra especial relevancia tras la canonización el pasado 7 de septiembre de Carlo Acutis, en cuya historia personal se basa el musical 'Original, el paso de Carlo' que el Palacio ha programado el día 27 de este mes con doble función (a las 17.00 y a las 20.30 horas). "Este musical de temática religiosa es una prueba más de nuestra intención de llegar a todas las sensibilidades desde el Palacio de Festivales de Cantabria", ha dicho Martínez Abad.

Carlo fue un joven de 15 años que falleció en 2006 a causa de una leucemia, cuya vida e historia ha conmovido al mundo, convirtiéndose en "el primer santo millenial" de la iglesia católica.

GRANDES NOMBRES Y CREADORES CÁNTABROS

La nueva programación del PFC posibilita la presencia en Cantabria de intérpretes y compañías de prestigio como los dramaturgos Juan Mayorga y Laila Ripoll y actores como Javier Gutiérrez, Ernesto Alterio, Emma Suarez, Lola Herrera o Alberto Iglesias.

A ellos se suman cantantes y artistas como Rozalen y Paloma San Basilio, orquestas como IMA Baroque Ensemble, Il Gardellino Orchestra y la Orquesta Sinfónica de Bamberg, y propuestas de danza que llegan de la mano del Ballet Nacional de España, Farruquito y el London City Ballet, entre otros. Además, protagonistas y grandes nombres como Vicente Amigo, Miguel Poveda, Luis Piedrahita o Eva Hache, junto a musicales, circo, magia y espectáculos familiares.

La creación cántabra tiene un papel protagonista a través, por ejemplo, de Quasar Teatro, que estrena 'La maladie de la mort' de Marguerite Duras, con Hilo Producciones que produce, junto a La estampa teatro y Sótano B, el estreno de 'Atra bilis' de Laila Ripoll, y con Ruido interno, que presenta por primera vez el espectáculo familiar 'A simple vista'.

También participan, entre otros, la Orquesta Sinfónica del Cantábrico, la Orquesta Sinfónica Juvenil UIMP Ataúlfo Argenta o el músico cántabro Hugo Selles.

Y el PFC vuelve a ofrecer el festival 'Santander de Boleros', el XV Festival Internacional de la Magia y lo Visual y el certamen de circo 'En la cuerda floja' de 'El café de las artes'.