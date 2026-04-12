El Palacio de La Magdalena acogerá el día 16 una jornada con 22 empresas organizadoras de bodas - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de La Magdalena acogerá el próximo jueves 16 de abril una jornada inmersiva de bodas destinada a las empresas que organizan este tipo de eventos denominadas 'weddings planner', que reunirá a un total de 22 procedentes de ocho comunidades autónomas --Cantabria, País Vasco, Castilla y León, La Rioja, Madrid, Navarra, Galicia y Asturias--.

Así lo ha anunciado en nota de prensa el concejal de Relaciones Institucionales, Álvaro Lavín, quien ha detallado que la cita pretende posicionar a la cuidad como destino de bodas y poner en valor el único Palacio Real de España como lugar singular para celebrar ceremonias civiles.

En este sentido, Lavín ha destacado "el esfuerzo y esmero" que dedica el equipo del Ayuntamiento para ofrecer los mejores servicios y condiciones para la celebración de las bodas que en 2025 llegó a 164 enlaces, de los que 135 fueron en el propio Palacio.

El evento, que ha tenido que incrementar su número de asistentes debido a la alta respuesta encontrada, comenzará a las 10.00 horas y se prolongará hasta las 19.00 horas, con diferentes charlas y propuestas con las que se pretende dar a conocer la ciudad como destino de bodas y todas las posibilidades que ofrece en todos los aspectos (espacios, proveedores, etc), con el referente mundial del Palacio Real de La Magdalena.

Al respecto, el edil ha señalado que Santander es la única ciudad que ofrece su Palacio Real para celebrar matrimonios civiles y que además es totalmente accesible para cualquier ciudadano.

La organización y celebración de las bodas se organiza por el servicio de Protocolo y Relaciones Institucionales, cuyo concejal ha destacado que "desde el área de protocolo dedicamos mucho tiempo y esfuerzo en organizar las bodas ya que sabemos que es un momento único de los contrayentes así como de sus familias".

Por eso, ha recalcado que "siempre estamos innovando en nuevos servicios como la colocación de las flores, las preparación de las habitaciones para que puedan prepararse o la elección de la música".

Lavín también ha señalado que, desde el año 2020, el Ayuntamiento ofrece la posibilidad de celebrar reconocimientos de matrimonio, como las bodas de plata, de parejas que se hayan casado en el Palacio de La Magdalena o en las dependencias municipales.

Para reservar boda, los interesados tienen que ponerse en contacto con el Servicio de Protocolo en los teléfonos 942 200 747/746/647, o vía correo electrónico en el mail protocolo@santander.es.