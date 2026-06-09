El Palacio de la Magdalena cierra el sábado el 30 aniversario de su rehabilitación con una jornada abierta al público

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SANTANDER 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Magdalena cerrará el 30 aniversario de su reforma integral con una jornada festiva abierta al público que tendrá lugar este sábado 13.

El concejal de Turismo y Dinamización Social de Santander, Fran Arias, ha presentado la programación de esta efeméride que "durante el último año ha servido para poner en valor este emblemático edificio como referente patrimonial, cultural y turístico de la ciudad", ha señalado.

La jornada de clausura se llevará a cabo en los jardines del Palacio y ofrecerá una programación especial abierta a toda la ciudadanía, con propuestas de ocio, recreación histórica y actividades familiares que culminarán con un espectáculo de luz y sonido proyectado sobre la fachada sur del edificio.

Comenzará a las 18.00 horas y se prolongará hasta la medianoche, periodo en el que los asistentes podrán disfrutar de una ambientación musical a cargo de un DJ, así como de una zona de foodtrucks que complementará la oferta de ocio.

Uno de los elementos más destacados de la celebración será la presencia de personajes de recreación histórica inspirados en la época en la que el Palacio fue residencia estival de los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia, permitiendo que "los visitantes podrán trasladarse a principios del siglo XX y conocer de una manera más cercana algunos de los episodios vinculados a la historia del edificio y de la familia real", ha indicado el edil.

Entre las 19.00 y las 21.00 horas se han previsto diferentes talleres infantiles y gratuitos dirigidos a los más pequeños, con actividades creativas con las que se harán chapas y abanicos con motivos inspirados en el Palacio de La Magdalena y su entorno.

A las 22.00 horas, la fachada sur del Palacio se transformará en el escenario de un espectáculo audiovisual de luz y sonido, una actividad que ha sido concebida específicamente para esta celebración y servirá como cierre simbólico de un año de actividades conmemorativas.

El edil ha animado a santanderinos y visitantes a participar en esta cita especial, porque el Ayuntamiento quiere que este acto de clausura "sea una celebración abierta a todos, en un entorno único y con una programación pensada para disfrutar en familia".

El concejal ha subrayado que esta celebración constituye "el broche final a un año de actividades que han permitido acercar la historia del Palacio a vecinos y visitantes, así como dar a conocer el papel que desempeña actualmente como uno de los principales atractivos turísticos de Santander y Cantabria".

Arias ha destacado que la rehabilitación integral y posterior apertura del Palacio "marcaron un punto de inflexión en Santander", ya que treinta años después, La Magdalena se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles de la ciudad y un espacio de referencia para la celebración de actividades institucionales, culturales, académicas y turísticas.

El impacto económico del Palacio en los últimos treinta años ha sido significativo, "cercano a los 380 millones de euros", según el concejal, que ha destacado además su relevancia para el turismo MICE con más de 100 congresos y eventos profesionales al año, cerca de 40.000 asistentes y un impacto económico de 15 millones de euros.