El Palacio de la Magdalena ofrecerá una nueva experiencia turística inmersiva con tecnología digital

Imagen de la presentación de la experiencia inmersiva en el Palacio - EUROPA PRESS

SANTANDER 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Magdalena ofrecerá en torno a las próximas navidades una nueva experiencia turística inmersiva a través de la tecnología digital, que se une a la historia para ofrecer una mirada diferente sobre este enclave, uno de los más reconocidos de la ciudad.

La alcaldesa, Gema Igual, ha presentado esta "experiencia inmersiva" acompañada de David Quiles, representante de la empresa valenciana 3D3 Numsys que ha diseñado la propuesta.

Igual ha explicado que se ofertará los sábados y que los visitantes podrán "conocer mucho más sobre el Palacio de la Magdalena y Santander, con otras sensaciones y unas vistas diferentes. Queremos que se lo pasen bien", ha remarcado.

La actividad se va a ofrecer junto a la visita turística habitual del recinto y se circunscribirá a cuatro salas: el salón de baile, el hall real, la terraza y el comedor de gala. Cada grupo de visitantes estará integrado por un maximo de 10 personas que disfrutarán de la propuesta alrededor de media hora. El precio será de 15 euros. Sin esta visita inmersiva, los turistas podrán acceder al edificio por 7 euros.

Quiles ha señalado que la tecnología empleada permitirá mezclar el mundo físico con el digital, pero se mantienen referencias corprales para evitar que los visitantes se mareen.

Será "muy fácil de utilizar". Unicamente hay que emplear las manos, "que actúan como un mando" con el que se pueden activar y desactivar elementos y jugar con ellos. Habrá audios, textos, fotografías, vídeos y elementos en 3D interactivos.

La alcaldesa tambien ha informado de que a partir de enero se ofrecerán cursos de formación sobre esta nueva experiencia a las guías oficiales de turismo de Cantabria para que puedan incluirla en su oferta.

Hasta entonces, las personas interesadas podrán reservar una visita con experiencia inmersiva a través del propio Palacio.