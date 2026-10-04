El Palacio de la Magdalena programa visitas infantiles especiales con motivo de Halloween

Cartel de la actividad. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de La Magdalena ha programado visitas especiales de Halloween dirigidas al público infantil, que se desarrollarán el viernes 30 y el sábado 31 de octubre, a las 18.00, 19.00, 20.30 y 21.30 horas, bajo el título 'La llave dorada'.

La propuesta permitirá descubrir el interior del edificio a través de un recorrido ambientado para la ocasión. El botones fantasma del Palacio, atrapado desde 1920, será el hilo conductor de la actividad.

En un comunicado, el Consistoro ha informado de que en esta edución se incorpora una ambientación especial desde el comienzo de la visita, con el objetivo de favorecer la participación del público y convertir el recorrido por las distintas estancias del Palacio en una experiencia vinculada a la celebración de Halloween.

La actividad tendrá una duración aproximada de una hora, a partir del acceso en el tren del terror, que será el conocido como 'Magdaleno'.

"Estas visitas ofrecen una oportunidad diferente de acercarse al Palacio de La Magdalena y conocer sus espacios a través de una actividad especialmente diseñada para los niños en estas fechas. Se trata, además, de una propuesta que cuenta con un aforo limitado, por lo que recomendamos adquirir las entradas con antelación ya que se agotan rápidamente", ha señalado el concejal de Turismo, Fran Arias.

Las entradas se pondrán a la venta este lunes, 5 de octubre, a las 18.00 horas, a través de la página web del Palacio de La Magdalena www.palaciomagdalena.com.

El precio será de 17 euros por persona y será obligatoria la entrada para todas las personas mayores de 2 años.

Los menores de 2 años podrán acceder gratuitamente con un adulto con entrada, previa solicitud a través del correo electrónico palaciomagdalena@santanderdestino.es.

Por motivos de aforo, se establece un máximo de cinco menores de 2 años por sesión, siempre con previa solicitud.

Asimismo, todos los menores deberán acudir acompañados por una persona adulta, estableciéndose un máximo de tres menores por cada adulto. Las plazas para las distintas sesiones serán limitadas.

Por último, el Ayuntamiento ha recomendado tanto a pequeños como adultos acudir disfrazados a la cita, aunque las máscaras sólo serán permitidas para los pequeños.