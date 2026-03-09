Palacio se suma a PRC y PSOE para forzar al Gobierno a tener un Plan de Salud con Perspectiva de Género

SANTANDER 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

PRC, PSOE y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio han unido sus 17 votos este lunes en el Pleno del Parlamento de Cantabria y han sacado adelante una iniciativa impulsada por los socialistas para que el Gobierno regional del PP elabore un Plan de Salud con Perspectiva de Género 2026-30, que deberá presentar en cuatro meses, y cuyo objetivo es corregir "desigualdades reales" en el sistema sanitario inspirándose en las recomendaciones de la Organización de Salud de las Mujeres (OSM).

La ausencia en la sesión vespertina de los diputados Leticia Díaz (Vox) e Íñigo Fernández (PP) ha sido clave para que la propuesta resulte autorizada por mayoría simple, al superar en un voto a los 16 rechazos sumados por PP y Vox.

Con esta PNL, presentada con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la Cámara regional apuesta por formar al personal sanitario para detectar sesgos de género en atención e investigación sanitaria, y por recopilar datos para determinar los avances del mismo.

La diputada socialista Norak Cruz ha defendido esta PNL que ha calificado de "urgente y necesaria", porque "en base a la evidencia científica" apuesta por priorizar la salud sexual y reproductiva, enfermedades cronificadas y la violencia de género, así como trabajar en la prevención de las enfermedades cardiovasculares, entre otras.

Sin embargo, no ha recabado el apoyo de los 'populares' y de Vox. Los primeros han opinado que el hecho de que el PSOE pida un plan de salud con perspectiva de género es "un lavado de cara al comportamiento machista de los amigos de Pedro Sánchez", además de que han recalcado que Cantabria ya lo tiene aprobado "tal y como exige la ley".

Y desde Vox, han tildado la propuesta de "monumento al dogmatismo y declaración de guerra al sentido común", porque obliga a médicos y enfermeros a dedicar 20 horas a recibir "lecciones de sociología de género", dentro de un plan que busca "alimentar estructuras burocráticas y chiringuitos ideológicos".

VIOLENCIA DE GÉNERO ENTRE LOS JÓVENES

En la sesión vespertina del Pleno de este lunes también ha intervenido la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río (PP), interpelada por el PRC sobre las tendencias detectadas en el informe Fad Juventud sobre polarización juvenil, retroceso en percepciones de igualdad y riesgo de radicalización y sobre las medidas que piensa impulsar para reforzar la igualdad y prevenir dicha radicalización

La titular del área ha aseverado que no se puede permitir que "haya ningún solo paso atrás" y, además de enumerar las medidas que ya tiene en marcha el Gobierno en esta materia --como talleres específicos en Secundaria sobre violencia de género o la cofinanciación de la Cátedra de Igualdad y Estudios de Género de la Universidad de Cantabria-- y abogar por incidir en la sensibilización desde la educación, ha señalado que el Ejecutivo llevará a cabo una serie de actuaciones previstas en el proyecto de presupuestos.

De este modo, la consejera ha afirmado que se seguirá avanzando y colaborando con los colegios profesionales, como el de Psicología, para que pueda ser "detector" de conductas violentas, y con otros para poner en marcha campañas sobre los riesgos que conllevan las redes sociales y los aparejados a los mensajes de violencia machista.

A ello, ha dicho, se sumarán otras campañas dirigidas específicamente a este colectivo para que denuncie y sepa que tiene apoyo en los espacios de ocio donde se reúne.

Y es que la titular de Juventud ha afirmado que se debe trabajar en los centros educativos, en las políticas de juventud y en el ámbito familiar y universitario, pero también en aquellos lugares en los que jóvenes "están presentes", es decir, en las redes sociales y los espacios de ocio.

Ha reconocido que estas tendencias en materia de igualdad, que ha precisado no solo son en España sino también se producen en democracias occidentales, son "ampliamente preocupantes". Sin embargo, ha matizado que la mayoría de los jóvenes "sigue defendiendo los valores básicos de igualdad, de respeto y de convivencia democrática".

"¿Estamos haciendo lo suficiente para prevenir la violencia de género en la juventud?", se ha preguntado la regionalista Rosa Díaz, apoyándose en que, según los datos del informe, la violencia "no empieza necesariamente con agresiones físicas graves", sino "mucho antes con el control, con la desconfianza, con los celos normalizados, con la presión emocional o con la desigualdad en la relación".

Por otro lado, Gómez del Río ha hablado de las medidas del Gobierno para el fomento de la natalidad y ha precisado que su Consejería está llevando a cabo un análisis comparativo para ver qué hacen otras comunidades y otros países y ver "qué se puede importar" a Cantabria. En este contexto, "en breve" se convocará a las secretarías generales de otras consejerías para ver qué medidas se pueden desarrollar, que, como ha avanzado, apuntan a herramientas de impulso de la conciliación y fomento de las aulas de cero a tres años.

La consejera ha abordado este asunto interpelada por Vox, que ha recordado que el Parlamento aprobó en febrero del año pasado su iniciativa para comprometer al Gobierno a que iniciara en seis meses las conversaciones para alcanzar un Pacto por la Natalidad.

Al respecto, Gómez del Río ha indicado que diálogo ya comenzó en la Comisión de Igualdad, Servicios Públicos y Políticas Sociales del Consejo del Diálogo Social y que, mientras se acuerda ese pacto, el Gobierno está apostando por tomar medidas para paliar el reto demográfico que se produce en "todo el mundo", como las ayudas directas a la natalidad o las deducciones fiscales por nacimiento.