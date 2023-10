Palencia ve "un riesgo" la feria de Cabezón por la enfermedad y avisa que "habrá que asumir el coste"

Palencia recomendó aplazar la Olimpiada del Tudanco a invierno por la menor posibilidad de contagio y pide revistar la norma del Ministerio



El consejero de Desarrollo Rural de Cantabria, Pablo Palencia, recomendó aplazar la Olimpiada del Tudanco -que se celebra el próximo 12 de octubre en Cabezón de la Sal- a invierno, meses libres del mosquito que causa la enfermedad hemorrágica epizoótica, ya que ahora esta cita supone "un riesgo muy elevado", pues la posibilidad de contagio es "muchísimo mayor", más con el calor de estos días.

"Ir a Cabezón es un riesgo, eso lo saben los ganaderos y los alcaldes", ha sentenciado el también titular de Ganadería, Pesca y Alimentación, para indicar que si se desarrollan estos eventos, organizadores y ganaderos tienen que "asumir las consecuencias" y también "los costes", tanto económicos como de daños en los animales.

Palencia ha respondido así este jueves a preguntas de los periodistas acerca de la enfermedad en general y su afectación a la cabaña ganadera cántabra y a propósito de la celebración de ferias y concentraciones, como el XLIII Concurso Nacional de Ganado Vacuno de Raza Tudanca, en el que participarán unas 800 reses de 23 ganaderías de Cabezón de la Sal, Mazcuerras, Los Corrales de Buelna y Valdáliga.

"Hay ferias y feria. Y hay concentraciones y ferias. Y una concentración de un pueblo donde hay solamente pocos ganaderos de la zona no hay riesgo, y no tiene nada que ver con la feria de Cabezón, que hay un riesgo muy elevado, pues acuden ganaderos de todas partes de Cantabria. Eso sí que es un riesgo muy alto", ha diferenciado y alertado el consejero.

En este sentido, ha indicado que el alcalde de Cabezón, Óscar López (PP), en una reunión celebrada esta semana junto a los organizadores de la Olimpiada de Tudanco, justificó el que se vaya a llevar a cabo por la importancia económica que tiene esta cita.

REVISAR LA NORMA DEL MINISTERIO

El consejero cántabro ha aprovechado su comparecencia ante los medios para aclarar que no hay disparidad de criterios sino uno unificado, ya que el Gobierno regional tiene que aplicar la norma del Ministerio y no puede prohibir ferias ganaderas por esta enfermedad, entre otras cosas por su bajo índice de mortalidad, del 0,24% en la actualidad (412 animales fallecidos de un censo de 175.314).

Así, la celebración de esas citas es a criterio de los ayuntamientos y organizadores, teniendo en cuenta que "es una línea muy fina" la que separa el riesgo sanitario de la actividad económica.

De todos modos, en la Consejería creen que la norma del departamento que dirige Luis Planas es "revisable" -de hecho, han pedido una reunión extraordinaria con el Ministerio y las comunidades autónomas para que se supervise- y entre tanto recomiendan que no se celebren las concentraciones y se aplacen a invierno -meses libres del vector que la causa-.

"Yo no soy quién para prohibir, pero sí para informar y para recomendar. Y nosotros recomendamos que se aplacen las ferias a cuando no haya mosquitos porque el riesgo va a ser mucho menor. Pero si van, que asuman las consecuencias y el riesgo", porque "luego todo son reivindicaciones de ayudas económicas. Asuman ustedes: no vayan a las ferias, si pueden aplázenlas a invierno cuando no hay mosquitos porque el riesgo será menor", ha insistido Palencia.

Ha añadido al respecto que "podría prohibir si el riesgo fuera hacia las personas -la enfermedad hemorrágica epizoótica no se contagia a humanos y no afecta al consumo- o tuviera un riesgo de mortalidad muy alto de los animales". Sobre esto último, ha señalado que umbral de reses que fallecen está "bastante lejos" y tendría que ser "mucho mayor" para impedir el desarrollo de ferias.

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CORDÓN SANITARIO EN CABEZÓN

En cualquier caso, ha destacado que desde la Consejería también han recomendado de cara a la Olimpiada del Tudanco y a la celebración de otras ferias y concentraciones de animales distintas medidas de bioseguridad e higiene, como la desinfección de los camiones y vehículos en los que se transportan a los animales.

Y en el caso de Cabezón, Ayuntamiento y organizadores han puesto en marcha otras iniciativas previas a la feria para "ir ganadería por ganadería desinfectando y haciendo un cordón sanitario alrededor de Cabezón". Al hilo, ha reiterado que "extremando" las medidas es posible luchar contra esta enfermedad durante el periodo de "contingencia".

"Los ganaderos están muy preocupados y muy concienciados, pero también la ganadería tiene que continuar y tiene que haber actividad económica", ha reflexionado el consejero, que también ha insistido en que "no es lo mismo una feria en Cabezón, que en Liébana, Soba o Torrelavega". Así, es "muy difícil" dictar una norma para toda la región y aunque el criterio es el mismo para todos los ayuntamientos, las decisiones dependen de las circunstancias de cada cita, ha concluido.