El pantano del Ebro llega al 84,5% de su capacidad tras sumar 4,1 hm3 en la última semana

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SANTANDER 11 May. (EUROPA PRESS) -

El pantano del Ebro ha ganado 4,11 hectómetros cúbicos de agua en la última semana con los que ha subido al 84,5 por ciento de su capacidad, ya que el volumen embalsado se sitúa en 457 hm3 de los 540,6 que puede llegar a almacenar.

De este modo, el embalse tiene 49,38 hm3 más que la misma semana de 2025, según los datos facilitados este lunes por la Confederación Hidrográfica del Ebro.

En total, la reserva de agua embalsada en la cuenca asciende en la actualidad a 6.905 hm3, lo que representa un 89% de la capacidad total, por debajo de la de la misma semana de 2025, cuando tenía 6.938 hm2, también el 89%.

No obstante, está por encima del promedio de los últimos cinco años (2021-2025) para esta semana, que es de 5.834 hm3 (el 75%), y del mínimo del último lustro, que se produjo en 2023, con 4.074 hm3, el 52% de la capacidad total.