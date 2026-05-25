El pantano del Ebro llega al 86,6% de su capacidad tras sumar 2,3 hm3 en la última semana

Archivo - Pantano de la Cuenca del Ebro.-ARCHIVO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 25 May. (EUROPA PRESS) -

El pantano del Ebro ha ganado 2,38 hectómetros cúbicos de agua en la última semana con los que ha subido al 86,6 por ciento de su capacidad, ya que el volumen embalsado se sitúa en 468,2 hm3 de los 540,6 que puede llegar a almacenar.

De este modo, el embalse tiene 52,19 hm3 más que la misma semana de 2025, según los datos facilitados este lunes por la Confederación Hidrográfica del Ebro.

En total, la reserva de agua embalsada en la cuenca asciende en la actualidad a 6.870 hm3, lo que representa un 88% de la capacidad total, por debajo de la de la misma semana de 2025, cuando tenía 6.994 hm2, el 90%.

No obstante, está por encima del promedio de los últimos cinco años (2021-2025) para esta semana, que es de 5.838 hm3 (el 75%), y del mínimo del último lustro, que se produjo en 2023, con 3.886 hm3, el 50% de la capacidad total.