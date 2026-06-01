El pantano del Ebro se mantiene en el 86,6% de su capacidad

Archivo - Pantano del Ebro.-ARCHIVO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pantano del Ebro se mantiene al 86,6 por ciento de su capacidad, al no incrementar su volumen de agua embalsado en la última semana que sigue en 468,2 hectómetros cúbicos de los 540,6 que puede llegar a almacenar.

El embalse tiene 51,06 hm3 más que la misma semana de 2025, según los datos facilitados este lunes por la Confederación Hidrográfica del Ebro.

En total, la reserva de agua embalsada en la cuenca asciende en la actualidad a 6.824 hm3, lo que representa un 87% de la capacidad total, por debajo de la misma semana de 2025, cuando tenía 6.913 hm2, el 89%.

No obstante, está por encima del promedio de los últimos cinco años (2021-2025) para esta semana, que es de 5.801 hm3 (el 74%), y del mínimo del último lustro, que se produjo en 2023, con 3.867 hm3, el 50% de la capacidad total.