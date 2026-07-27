El pantano del Ebro pierde 13,5 hm3 en la última semana y baja al 75,9% de su capacidad

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SANTANDER 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pantano del Ebro ha perdido 13,57 hectómetros cúbicos de agua en la última semana con los que ha bajado al 75,9 por ciento de su capacidad, ya que el volumen embalsado se sitúa en 410 hm3 de los 540,6 que puede llegar a almacenar.

Pese a este nuevo descenso, el embalse tiene 22,16 hm3 más que la misma semana de 2025, según los datos facilitados este lunes por la Confederación Hidrográfica del Ebro.

En total, la reserva de agua embalsada en la cuenca asciende en la actualidad a 5.323 hm3, lo que representa un 68% de la capacidad total, por debajo de la misma semana de 2025, cuando tenía 5.808 hm2, el 74%.

No obstante, está por encima del promedio de los últimos cinco años (2021-2025) para esta semana, que es de 5.037 hm3 (el 65%), y del mínimo del último lustro, que se produjo en 2023, con 3.973 hm3, el 50% de la capacidad total.