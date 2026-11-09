El pantano del Ebro pierde 5,62 hm3 en la última semana y baja al 49,7% de su capacidad

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SANTANDER 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pantano del Ebro ha perdido 5,62 hectómetros cúbicos de agua en la última semana, con los que ha bajado al 49,7 por ciento de su capacidad, ya que el volumen embalsado se sitúa en 268,8 hm3 de los 540,6 que puede llegar a almacenar.

Con estos datos, el embalse tiene 45,79 hm3 menos que la misma semana de 2025, según los datos facilitados este lunes por la Confederación Hidrográfica del Ebro.

En total, la reserva de agua embalsada en la cuenca asciende en la actualidad a 3.434 hm3, lo que representa un 44% de la capacidad total, por debajo de la misma semana de 2025, cuando tenía 4.083, el 52%.

También está por debajo del promedio de los últimos cinco años (2021-2025) para esta semana, que es de 3.998 hm3 (el 51%), aunque por encima del mínimo del último lustro, que se produjo en 2023, con 2.788 hm3, el 36% de la capacidad total.