El pantano del Ebro pierde otros 11,9 hm3 en la última semana y baja al 56,7% de su capacidad

Archivo - Uno de los pantanos de la Cuenca del Ebro. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pantano del Ebro ha perdido en la última semana 12,1 hectómetros cúbicos de agua, que se suman a las 11,9 de la anterior, y con los que ha bajado al 56,7 por ciento de su capacidad (estaba en el 58,9% hace siete días), de forma que el volumen embalsado se sitúa en 306,7 hm3 de los 540,6 que puede llegar a almacenar.

Con este nuevo descenso, el embalse tiene 34,79 hm3 menos que la misma semana de 2025, según los datos facilitados este lunes por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

En total, la reserva de agua embalsada en la cuenca asciende en la actualidad a de 3.737 hm3, lo que representa un 48% de la capacidad total, por debajo de la misma semana de 2025, cuando tenía 4.349, el 56%

Y también está por debajo del promedio de los últimos cinco años (2021-2025) para esta semana, que es de 3.752 hm3 (aunque el porcentaje es el mismo, 48%), pero por encima del mínimo del último lustro, que se produjo en 2023, con 2.907 hm3, el 37% de la capacidad total.