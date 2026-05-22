El Papa firma el decreto de beatificación de 80 "mártires del siglo XX" de la Diócesis de Santander

Archivo - Catedral de Santander.-ARCHIVO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha firmado este viernes el decreto de beatificación de 80 "mártires del siglo XX" --expresión utilizada por primera vez por Juan Pablo II en el 2000-- que "dieron su vida por la fe" en la Diócesis de Santander entre 1936 y 1937.

El sacerdote Francisco González de Córdova --de 48 años en el momento de su muerte y párroco de Santoña-- encabezaba la lista, en la que figuran 67 sacerdotes diocesanos, tres religiosos carmelitas, otros tres seminaristas y siete laicos (cinco miembros de la Acción Católica, un juez de Primera Instancia y un maestro católico).

Así lo ha aprobado el Pontífice tras recibir en audiencia al prefecto del dicasterio para la Causa de los Santos, el cardenal Marcello Semeraro, según ha informado la Diócesis este viernes.

Este proceso diocesano fue iniciado en julio de 1996 por el entonces obispo de Santander, José Vilaplana, y ha culminado ahora con la aprobación por parte del Santo Padre.

"Demos gracias a Dios por la vida y el testimonio de nuestros mártires. Pidamos su intercesión por nuestra querida Diócesis de Santander, para que seamos una verdadera familia y podamos dar abundantes frutos de amor y de esperanza", ha manifestado el actual obispo de Santander, monseñor Arturo Ros.