Paralizadas las obras del polígono eólico del Escudo por los recursos presentados por ecologistas

Archivo - Obras del polígono eólico del Escudo.-ARCHIVO - COLECTIVOS VECINALES EN DEFENSA DEL TERRITORIO

SANTANDER, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las obras de construcción del polígono eólico de El Escudo han sido paralizadas este martes por unos recursos de alzada que asociaciones ecologistas han presentado ante el Ministerio para la Transición Ecológica, según han informado a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno en Cantabria.

Esta agencia ha conocido que durante el día de hoy tampoco se han realizado trabajos en este parque que está promovido por Biocantaber -empresa participada por Iberdrola Renovables, Ocyener y Banco Santander- con un presupuesto de 120 millones de euros.

Consultado por Ep sobre este asunto, el Gobierno de Cantabria ha remitido a la empresa promotora al tratarse de "un proyecto privado".

Este polígono eólico comenzó a construirse a mediados de junio de 2024 con la generación de 200 puestos de trabajo y la previsión de que entre en funcionamiento en el segundo semestre de este año.

En 2023 la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROU) autorizó la instalación del parque eólico y desde entonces se han producido movilizaciones sociales en contra, mientras que diferentes agrupaciones como Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio o la Plataforma en Defensa del Sur de Cantabria han presentando acciones legales para su paralización.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria desestimó en abril de 2025 el recurso presentado por la Asociación para la Defensa del Sur de Cantabria contra la autorización del parque en suelos no urbanizables.

Sin embargo, el 17 de este mes, ésta informó en su página web que el Ministerio comunicó el día 9 que, entre otras resoluciones, la declaración de impacto ambiental, la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción que posibilitan las obras del polígono "tienen suspendida su ejecutividad desde el inicio", extremo que niega Iberdrola.

Fuentes de esta empresa han asegurado a Europa Press que el parque eólico del Escudo cuenta con "todos" los permisos y trámites administrativos pertinentes y requeridos para la instalación y construcción de este tipo de infraestructuras, incluida la declaración de impacto ambiental (DIA).

Y han destacado además que han ganado "todas" las alegaciones en contra de diferentes grupos ecologistas, tanto en el TSJC como ante el Tribunal Supremo también, han subrayado.

Así las cosas, las citadas fuentes han explicado a esta agencia que la paralización de las obras obedece a la petición y requerimiento de la Delegación, sin que tenga nada que ver con la ausencia de permisos o trámites administrativos, pues como insisten están "todos hechos y aprobados".

El proyecto contempla una potencia de 105 WV a través a 25 aerogeneradores, que se ubican fuera de la zona de exclusión eólica de Cantabria, en los municipios de Campoo de Yuso, Luena, San Miguel de Aguayo y Molledo.

Según la estimación de los promotores, generará energía renovable equivalente al consumo anual de 95.300 hogares y evitará la emisión de 45.000 toneladas de CO2 al año.