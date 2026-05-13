París, Tampere, Montevideo, Chile y México centran las acciones de internacionalización de SODERCAN este año - SODERCAN

SANTANDER, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Las empresas de Cantabria podrán reforzar su presencia internacional este año en París, Tampere, Montevideo, Santiago de Chile y México gracias al calendario de misiones comerciales y ferias internacionales impulsado por la Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), con el apoyo de la Cámara de Comercio, en el marco del Plan de Internacionalización.

El calendario incluye cuatro acciones clave, dirigidas a sectores estratégicos y mercados con alto potencial de negocio, y desarrolladas en colaboración con socios especializados.

La primera tendrá lugar del 15 al 19 de junio en París con la participación en la feria EUROSATORY, uno de los principales encuentros internacionales del sector defensa. Esta visita agrupada permitirá a las empresas acceder a contactos comerciales en un mercado altamente especializado.

Ya en otoño, del 29 de septiembre al 1 de octubre, SODERCAN y la Cámara acompañarán a las empresas cántabras a Tampere (Finlandia) para participar en la feria ALIHANKINTA, un evento de referencia para el sector metalmecánico y de subcontratación industrial.

La agenda continuará con una misión comercial multisectorial a Uruguay y Chile, que se desarrollará del 5 al 9 de octubre en Montevideo y Santiago, y que contará con el apoyo de la Cámara de Comercio Española en Chile y la Oficina Económica y Comercial en Uruguay.

El calendario se cerrará con una misión comercial a México, también de carácter multisectorial, que incluirá una acción promocional específica del sector agroalimentario, prevista del 9 al 13 de noviembre en colaboración con la Cámara de Comercio Española en México y New Trade México.

El consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, ha explicado que, a través de SODERCAN, el Gobierno de Cantabria impulsa un modelo de internacionalización "orientado a resultados", que combina ayudas, acompañamiento técnico, talento y simplificación administrativa.

"Cantabria quiere exportar más", ha apuntado el también presidente de SODERCAN, quien ha destacado que la internacionalización significa "más ingresos, más estabilidad y crecimiento, y más competitividad para nuestras empresas".

Así, con estas acciones de internacionalización se busca reforzar la competitividad del tejido empresarial cántabro y su posicionamiento tanto en los mercados europeos -como ámbito natural de referencia- como en mercados internacionales estratégicos, con especial proyección en Latinoamérica y el espacio MERCOSUR como áreas de oportunidad para la diversificación y el crecimiento exterior.

El objetivo es facilitar a las empresas cántabras el acceso a nuevos mercados, la generación de contactos comerciales y la mejora de su competitividad exterior, mediante agendas de reuniones individualizadas en destino, adaptadas a los intereses y objetivos de cada participante.

El programa ofrece además acompañamiento técnico e institucional durante todo el proceso y la posibilidad de acceder a ayudas para la cobertura parcial de los gastos de viaje, siempre que se cumplan una serie de requisitos.

Las misiones y ferias están dirigidas a empresas cántabras de cualquier tamaño y grado de internacionalización, tanto aquellas que desean abrir nuevos mercados como las que buscan consolidar su presencia internacional.

CONVOCATORIAS

Las convocatorias para participar en cada una de las acciones se publicarán de forma progresiva en la web de SODERCAN. No obstante, las empresas interesadas en alguna misión o feria concreta pueden manifestar ya su interés escribiendo al correo internacional@sodercan.es, con el fin de recibir información anticipada.

El calendario completo y requisitos de participación están disponibles en la web de SODERCAN, en el apartado de misiones y ferias internacionales.