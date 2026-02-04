El parking de Pombo reforzará su estructura tras la aparición de grietas

El párking de Pombo reforzará su estructura tras la aparición de grietas - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La concesionaria del parking subterráneo de la plaza Pombo de Santander, Empark, ha iniciado los trabajos para reforzar la estructura de la cubierta de la instalación, dañada por la aparición de unas grietas, y ha inhabilitado las plazas de aparcamiento afectadas, mientras que el Ayuntamiento ha vallado un área mayor en la superficie para garantizar la seguridad.

Según ha informado el concejal de Fomento, Agustín Navarro, se trata de una decisión preventiva, después de que el Ayuntamiento tuviera conocimiento el 24 de enero de la aparición de estas "pequeñas" fisuras, que inicialmente afectaban a siete casetones de la cubierta, localizados cerca del ábaco de descarga de dos pilares.

En una nota de prensa, el Consistorio ha detallado que, ante esta situación, los técnicos municipales participaron en una visita "inmediata" para realizar una primera evaluación visual de la patología.

En la inspección, no consideraron "necesario adoptar medidas inmediatas" y optaron por mantener una vigilancia continua para observar la evolución de las fisuras y encargaron un informe técnico completo sobre el estado estructural del aparcamiento, mientras que la concesionaria solicitó un informe técnico complementario.

LAS FISURAS HAN AUMENTADO SU LONGITUD

Durante el proceso de estudio y recopilación de datos, los técnicos han constatado que las fisuras han evolucionado en los últimos días, aumentando su longitud y afectando a algún casetón adicional.

Por este motivo y en coordinación con la concesionaria, han decidido inhabilitar de forma preventiva las plazas de aparcamiento situadas bajo la zona afectada, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios.

Además, de manera provisional, se van a asegurar los casetones afectados y de la planta segunda; y a delimitar y vallar una superficie de la plaza mayor a la zona afectada para impedir el paso de vehículos de servicio.

Por otro lado, los usuarios cuyas plazas se han visto afectadas han sido reubicados en otras zonas del mismo.

El concejal de Fomento ha subrayado que esta medida preventiva se adopta mientras llega la conclusión de los informes técnicos, que determinarán las causas de la patología para definir la actuación más adecuada de acometer la reparación.

"Desde el primer momento hemos actuado con prudencia y responsabilidad. La seguridad es la prioridad absoluta", ha señalado Navarro, que ha asegurado en que el Ayuntamiento mantendrá informada a la ciudadanía de cualquier novedad relevante.

El aparcamiento subterráneo de la Plaza de Pombo en Santander fue construido en el marco de la transformación de la zona, iniciada en 1988, con motivo de la peatonalización del entorno.

En 2008 se realizaron reformas adicionales en esta instalación -que cuenta con 330 plazas de aparcamiento- para añadir un acceso para residentes, con la estructura original.