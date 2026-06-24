El Parlamento acoge un Curso de Verano la UC sobre el futuro de las regiones en la Unión Europea

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SANTANDER 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Cantabria acogerá del 8 al 10 de julio una nueva edición del curso de verano de la Universidad de Cantabria (UC) 'Las regiones ante la Europa 4.0', una cita que volverá a reunir a especialistas y representantes institucionales para analizar el papel de las regiones en el futuro de Europa.

El seminario, que alcanza este año su tercera edición, se consolida como un espacio de referencia para el análisis del papel de las regiones en el proceso de construcción europea y posicionamiento en la nueva etapa de la Unión Europea, ha indicado la Cámara regional este miércoles.

Dirigido por Ana Cabrera, profesora contratada doctora de la UC, e Inmaculada Valencia, directora de la Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas, el curso tendrá una duración de 15 horas y contará con 50 plazas. El plazo de matrícula permanecerá abierto hasta el 4 de julio.

Durante las tres jornadas se analizarán cuestiones como el efecto regional de los acuerdos comerciales internacionales, las tecnologías de uso dual, la cooperación interregional con especial atención a la Macrorregión Atlántica, el nuevo Marco Financiero Plurianual y el papel estructurante de la digitalización en la política regional, junto a la descentralización en Europa, tomando como referencia al modelo federal italiano.

También se abordará el impacto de los fondos europeos en la transformación de las economías regionales.

El programa contará con la participación de Alejandro Blanco Fernández, Gabriella Ceccarelli, Rafael Domínguez Martín, María Ángeles Elorza Zubiría, Luis Jesús Guerra Casanova, Luis Sánchez González y Carmen Terán Ruiz.

La jornada inaugural estará centrada en el papel de las regiones en el nuevo contexto geopolítico europeo, la posición de la Unión Europea frente a Mercosur y el impacto de los fondos europeos en las economías regionales.

El jueves 9 de julio se tratarán cuestiones vinculadas a la Macrorregión Atlántica, los valles regionales de innovación y la coordinación aduanera y gobernanza AMLA.

El curso concluirá el viernes con sesiones dedicadas a la política territorial e innovación en Italia, la Europa de la defensa y las tecnologías de uso dual, así como al nuevo Marco Financiero Plurianual y la política regional.