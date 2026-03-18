El Parlamento acoge el día 25 un foro de jóvenes, expertos e instituciones sobre los retos de acceso a la vivienda

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SANTANDER 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Cantabria acogerá el próximo miércoles 25 de marzo la jornada 'Diálogo Joven Europa', un foro en el que jóvenes, expertos e instituciones abordarán los principales retos de acceso a la vivienda con especial atención a la juventud, los desafíos actuales y el mundo rural.

La iniciativa, organizada por el Gobierno de Cantabria en colaboración con el Parlamento autonómico, cuenta con el respaldo del Comité Europeo de las Regiones y forma parte de su programa Diálogos Ciudadanos, cuyo objetivo es acercar las instituciones europeas a la ciudadanía y fomentar la participación en la toma de decisiones.

La jornada será presentada por Sara Rodríguez, delegada del Máster de Derechos Humanos y Mecanismos de Protección Nacional de Internacional de la Universidad de Cantabria (UC).

Durante el encuentro se analizarán cuestiones como la actuación de la Unión Europea en materia de vivienda, la situación en el mundo rural, la reforma de la Ley de Vivienda, el mercado del alquiler y las hipotecas, así como la posibilidad de avanzar en un contrato social e intergeneracional, ha informado este miércoles la Cámara regional.

En la primera mesa redonda participarán Carlos Montes, director general de Vivienda del Gobierno cántabro; Eduardo Vázquez de Castro, catedrático de la Universidad de Cantabria en el Área de Derecho Civil; Alejandro Blanco, ayudante de Gestión Tributaria (ACAT); y Rosalía Palazuelos, vicepresidenta de la asociación Entre Valles.

La segunda mesa redonda contará con la intervención de expertos en el sector de la vivienda como Carlos Cuervo, investigador en Derecho Financiero en SANFI, y Mario Sañudo, agente inmobiliario, a quienes acompañarán a los estudiantes Erasmus en la UC, Paolo Cleric, y Francesca Mormille.

La jornada 'Diálogo Joven Europa' se completará con un vídeo de Daniel Calleja, director de la Representación de la Comisión Europea en España.

El acto será abierto al público y comenzará a las 9.30 horas. Aunque no se emitirá en directo, quedará grabado y se podrá ver posteriormente en la web del Parlamento de Cantabria.