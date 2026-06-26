El Parlamento acoge el lunes un acto institucional con motivo del Día Mundial de Apoyo a las Personas con Adicciones

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SANTANDER, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El patio del Parlamento de Cantabria acogerá este lunes 29, a las 11.00 horas, un acto institucional con motivo del Día Mundial de Apoyo a las Personas con Adicciones (26 de junio) para visibilizar el impacto real de las adicciones en las personas y sus familias.

El objetivo principal de esta unión es romper el estigma y hacer llegar un mensaje a toda la sociedad cántabra, pero especialmente a los hogares que sufren esta realidad en silencio: "no estáis solos, hay salida y hay una red dispuesta a sosteneros".

Así lo han explicado las tres organizaciones sociales de referencia en la prevención y tratamiento de las adicciones en Cantabria (ACAT, AMAT afrontando adicciones y Proyecto Hombre Cantabria) convocantes del evento.

Como portavoces del sector, han señalado que las adicciones han evolucionado y hoy se manifiestan de múltiples formas. De este modo, su labor diaria abarca el tratamiento integral de adicciones con sustancia (alcohol, cannabis, cocaína, etcétera) y sin sustancia (juego patológico, pantallas, redes sociales y juego online).

También, el apoyo emocional, terapéutico y formativo a las familias; la intervención temprana con menores en conductas de riesgo, y programas transversales de prevención escolar para dotar a los jóvenes de herramientas antes de que aparezca el problema.

Las tres organizaciones de la región -que trabajan de manera coordinada y estrecha de la mano del Gobierno de Cantabria y la Administración Pública- pretenden sensibilizar a la población y recordar que las adicciones "son un problema de salud pública que nos compete a todos como sociedad, ya que en el contexto actual cualquiera puede ser vulnerable".

Con este acto, se quiere lanzar un mensaje rotundo y esperanzador: las familias no están solas. "Hoy más que nunca, es vital la suma de fuerzas", inciden.

Por ello, el acto pondrá en valor la red de apoyo existente en la región, que une los recursos y herramientas de la propia Administración y los programas especializados de estas tres entidades para ofrecer una atención integral, cercana y eficaz en materia de adicciones a toda la ciudadanía.