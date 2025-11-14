El Parlamento acogerá el 3 de diciembre la conmemoración del Día de las Personas con Discapacidad

La presidenta del Parlamento, María José González Revuelta; la presidenta del CERMI Cantabria, Elisa Irureta, y Marta Cano, miembro del grupo de gestión del colectivo - PARLAMENTO

SANTANDER 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento regional acogerá el 3 de diciembre el acto conmemorativo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, organizado por CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) Cantabria.

La presidenta del Parlamento, María José González Revuelta, se ha reunido este viernes con la presidenta del CERMI Cantabria, Elisa Irureta, y con Marta Cano, miembro del grupo de gestión del colectivo, para concretar los detalles del evento, que un año más acogerá el patio de la institución y contará con la presencia de representantes institucionales, entidades sociales y colectivos vinculados a la discapacidad en la región.

El lema que centrará la edición de este año, '40 años de España en la Unión Europea: sin dimensión social no hay Europa', se inspira en el manifiesto de CERMI estatal. En esta ocasión, la federación cántabra busca reforzar la sensibilización social y promover una mayor conciencia sobre la realidad de las personas con discapacidad.

"Queremos volver a lo básico, a sensibilizar a la sociedad sobre la discapacidad como una cuestión humana y colectiva. Con empatía, apoyos adecuados y participación, podemos construir una sociedad más inclusiva y participativa", ha señalado Irureta.

Por su parte, la presidenta de la Cámara ha reafirmado "el compromiso del Parlamento con los derechos y las necesidades del colectivo de personas con discapacidad".

"El Parlamento de Cantabria es una institución que trabaja para todos los cántabros sin excepción, especialmente para aquellos colectivos que requieren atención prioritaria. Como sede de la voluntad democrática, debe ser inclusivo por definición y velar por el bienestar y las oportunidades de todos", ha subrayado González Revuelta.