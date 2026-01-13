El Parlamento aprueba el 60% de las 69 iniciativas presentadas en el último periodo de sesiones

PP, PRC, PSOE y Vox aprueban el 60% de las 69 iniciativas presentadas en el último periodo de sesiones parlamentario - PARLAMENTO DE CANTABRIA

SANTANDER, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Cantabria ha cerrado el quinto periodo de sesiones de la XI Legislatura con la aprobación de tres leyes y el inicio de la tramitación de otras seis normas.

Durante este tiempo, que corresponde a los meses de septiembre a diciembre, la Cámara tramitó un total de 69 iniciativas parlamentarias de impulso al Gobierno, de las cuales se aprobaron alrededor del 60%, y de estas el 11% por unanimidad de los grupos con representación en el Legislativo cántabro: PP, PRC, PSOE y Vox.

En este periodo, el Pleno del Parlamento ha aprobado la Ley del Voluntariado, la Ley de creación del Colegio profesional de Terapeutas Ocupacionales y la Ley de Participación Ciudadana.

Así lo ha informado este martes la Cámara, que ha iniciado tramites legislativos del proyecto de ley de Control Ambiental Integrado, que tiene abierto el plazo de presentación de enmiendas parciales hasta el 4 de febrero; el proyecto de ley de Ordenación de Transporte Marítimo y el proyecto de ley de Vivienda, en ambos casos la iniciativa está en fase de comparecencias en comisión parlamentaria.

Además, el proyecto de ley de Coordinación de Policías Locales celebrará las comparecencias en el próximo periodo y la modificación de la Ley de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias promovida por el Grupo Socialista, aprobada la toma en consideración por el Pleno, seguirá trámite en la Comisión de Salud.

En los próximos meses también se debatirán las enmiendas parciales para la modificación de la Ley de Reconocimiento, Homenaje y Dignidad de las Víctimas del Terrorismo.

ACTIVIDAD POR GRUPOS PARLAMENTARIOS

Durante el último trimestre de 2025, de las 69 iniciativas de impulso al Gobierno (mociones y proposiciones) debatidas y votadas en el quinto periodo de sesiones, el Pleno aprobó alrededor de 60% de las que el 11% fue por unanimidad (16 propuestas).

En concreto, 22 iniciativas partieron de Vox, 19 del PSOE, 18 del PRC y 7 del PP.

Las impulsadas por el Gobierno fueron los proyectos de ley del Voluntariado, del Colegio de Terapeutas y de Participación Ciudadana. El Grupo Popular consiguió el respaldo para las 7 propuestas que registró; Vox logró apoyo para el 45% de sus 22 iniciativas; el PSOE rozó un respaldo del 37% a sus 19 registros y el PRC sacó adelante el 72% de sus 19 actuaciones.

Respecto al trabajo de parlamentario de control al Ejecutivo, en este periodo los grupos han registrado alrededor de 50 interpelaciones y más de 200 preguntas.

El nuevo periodo de sesiones arrancará el 1 de febrero con la conmemoración del 44º aniversario del Estatuto de Autonomía.