El Parlamento aprueba instar al Gobierno de España a que reconozca a los Técnicos Superiores Sanitarios en el grupo B

Archivo - Mercedes García, radióloga del Hospital Virgen Macarena. - HUVM - Archivo

SANTANDER, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes, con los votos favorables del PRC, PSOE y Vox, y la abstención del PP, una Proposición No de Ley (PNL) que insta a la cámara a llevar al Gobierno de España (PSOE-Sumar) una petición para que se reconozca a los Técnicos Superiores Sanitarios (TSS) en el grupo B de empleados públicos.

Esta PNL, que ha defendido el PRC, y que se ha aprobado con las enmiendas del PSOE y Vox, también solicita al Servicio Cántabro de Salud (SCS) un informe sobre funciones y mejoras organizativas y retributivas para este cuerpo sanitario.

"Esta iniciativa es para el reconocimiento profesional de los técnicos superiores sanitarios, que no aparecen en titulares y no están visibilizados, pero sin ellos la sanidad no funciona", ha dicho la portavoz regionalista, Paula Fernández.

A su juicio, los TSS constituyen "un colectivo esencial para la sanidad publica", y ha asegurado que con la evolución tecnológica y científica se han incrementado sus responsabilidades y la complejidad del trabajo, "sin llegar a ser reconocidos profesionalmente".

En esta misma línea, ha apuntado que el grupo B lleva sin adecuarse 20 años, y ha opinado que se debe regular su reconocimiento "por su desempeño esencial".

"No piden tratos de favor ni privilegios, sino que se cumpla la ley, que se reconozca estos títulos superiores. Hay que reconocer la realidad y poner una vía de solución para estos profesionales", ha dicho.

Por su parte, el diputado socialista Raúl Pesquera ha señalado que está de acuerdo con la PNL regionalista porque los técnicos sanitarios "juegan un papel relevante en la sanidad".

Sin embargo, el grupo socialista ha presentado una enmienda para "reclamar un papel mas activo de la Consejería de Salud en lo referente al marco competencial, porque parece que esta ausente de los grupos de trabajo en el Ministerio".

Por otro lado, la diputada del Grupo Parlamentario Vox Natividad Pérez ha afirmado que su partido ha votado a favor de esta PNL porque no pueden "dar la espalda a una de las columnas vertebrales de la sanidad".

"Tampoco podemos votar en contra de una ley de rango nacional, que desde 2007 consagra a estos profesionales en el grupo B", ha añadido.

Sin embargo, ha criticado al PRC y al PSOE por llevar una medida en este área cuando han gobernado "durante ocho años". "No pretendan ir ahora de adalíes de la justicia laboral de los técnicos sanitarios", ha apostillado Pérez, quien en su enmienda ha pedido "preservar la neutralidad y eficacia del procedimiento".

Y es que, desde su punto de vista "no se puede delegar funciones públicas en organizaciones sindicales centralizadas, ideologizadas y altamente subvencionadas que prefieren conservar sus privilegios a defender a los empleados de salud".

El popular Miguel Ángel Vargas ha destacado que el Gobierno de Cantabria va a trabajar para que se reconozca a los TSS, y ha lamentado que el PRC no hiciera "nada" por ellos cuando estuvo en el poder.

Su abstención, ha informado, se debe a que la competencia en esta materia es del Gobierno de España, y ha apuntado que cuando Paula Fernández estuvo en el Ejecutivo fue "incapaz" de regular el grupo B.

"No vengan como salvapatrias. Ustedes siguen sin atreverse a reclamar a Pedro Sánchez lo que es de justicia, no se atreven. Hay que pedir una solución nacional. No vamos a participar de este teatro porque el problema se soluciona desde Madrid", ha concluido Vargas.

EL PARLAMENTO RECHAZA EL PLAN DE CHOQUE SANITARIO DEL PSOE

Por otra parte, ha decaído la PNL del PSOE para un plan de choque para la Atención Primaria tras tres votaciones del Pleno, que se ha saldado con 15 a favor, 15 en contra y tres abstenciones.

El plan rechazado instaba al Ejecutivo regional a realizar una búsqueda activa de profesionales que quieran desarrollar su carrera en municipios pequeños; asegurar un día a la semana de médico en pueblos; sustituir bajas; crear plazas de médicos sin cupo, y declarar zonas de difícil cobertura.

El diputado socialista Raúl Pesquera ha asegurado que han llevado esta Proposición No de Ley a la cámara porque durante la época estival va a haber 80 consultorios rurales sin servicio continuo de médico.

"Desde la llegada PP se ha deteriorado la sanidad pública pese a que haya más dinero que nunca. No se trata de tener dinero, sino del tipo de gestión y propiedades, y el Gobierno antepone la sanidad privada a la pública. Gastan más (...) pero el balance no puede ser más negativo", ha criticado.

Pesquera también ha lamentado que el consejero de Salud, César Pascual (PP), no haya realizado aún el plan de recursos humanos "que prometió", y ha opinado que la carta que mandó a los alcaldes para informarles de la falta de médicos "no tiene nombre".

"Han vuelto a renunciar a adoptar medidas necesarias para garantizar la presencia de médicos en pueblos. Esto es una muestra clara de que no se apuesta por la Cantabria rural", ha dicho.

El grupo Vox se ha abstenido porque el PSOE no ha aceptado las enmiendas que ha presentado, y su diputada, Natividad Pérez ha afirmado que en ellas se recogía la solicitud de desplegar unidades móviles de Atención Primaria para que diferentes vehículos realizarán rutas planificadas por municipios pequeños, o telemedicina asistida por enfermeros de práctica avanzada, es decir, teleconsulta, entre otras.

Por su parte, la portavoz del PRC, Paula Fernández, ha señalado que su grupo ha votado a favor porque la gestión con los consultorios "se agudiza cada verano más" y la atención en el mundo rural es "auténticamente desastrosa".

Finalmente, el diputado del PP Miguel Ángel Vargas ha matizado que no se van a cerrar los consultorios rurales porque habrá enfermeros, y ha afirmado que los vecinos saben "qué días puntuales no van a tener médicos".

"Proponéis un plan de choque pero no predicáis con el ejemplo en otras regiones. Si tan bueno es se lo pasáis a vuestros compañeros. Intentáis imponer a los cántabros un relato mentiroso y artificial, pero este Gobierno se anticipa, planifica y gestiona", ha concluido.