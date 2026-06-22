El Parlamento aprueba integrar el transporte escolar y regular de Cantabria y crear líneas para la UC

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SANTANDER 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes, por unanimidad, una moción presentada por el Grupo Regionalista para integrar el transporte escolar y las rutas públicas regulares, e implantar líneas específicas para estudiantes de la Universidad de Cantabria.

Así, ha instado al Ejecutivo regional (PP) a integrar ambos sistemas en todos los municipios que lo soliciten, con prioridad para los rurales y en riesgo de despoblamiento; y a elaborar y presentar antes de diciembre un plan de mejora de las conexiones dirigido a estudiantes de Formación Profesional, Bachillerato, enseñanzas medias y Universidad.

Este plan debe adaptar itinerarios y horarios para llegar a tiempo a los centros educativos y regresar una vez finalice la jornada lectiva; crear o reforzar las líneas con mayor demanda o las que presenten déficit; coordinar los horarios de autobús con los ferroviarios para facilitar transbordos y reducir tiempos de desplazamiento; y establecer conexiones directas con los campus universitarios y centros educativos, evitando desplazamientos innecesarios y transbordos urbanos.

La diputada del PRC Ana Obregón ha celebrado la unanimidad y ha defendido que la igualdad de oportunidades empieza "cuando un joven de Polaciones, Tudanca o Miera puede estudiar con las mismas facilidades que alguien que vive en Santander". Además, ha señalado que "es una pena" que alguien que vive en Villegar de Toranzo no pueda utilizar las plazas vacías del autobús escolar, sistema en el que Cantabria invierte 131.000 euros diarios.

Por parte del Grupo Popular, Álvaro Aguirre ha compartido el fondo de la moción, "que ningún joven vea limitado su futuro por no tener cómo llegar a su centro de estudios". Sin embargo, ha opinado que la medida va a tener "serias dificultades de encaje" para aplicarla en su máxima extensión.

El diputado socialista Jorge Gutiérrez cree que esta iniciativa "responde a problemas reales de los ciudadanos de Cantabria" y que "la realidad es bastante menos brillante que la propaganda del PP", ya que el mapa concesional sigue sin estar en funcionamiento, a pesar de que el Gobierno de Cantabria habla de "anuncios, estudios, alegaciones y futuras licitaciones".

En el turno de Vox, Armando Blanco ha asegurado que la moción es "bastante sensata", pero ha criticado al bipartito PRC-PSOE, que gobernó entre 2015 y 2023, porque "fueron incapaces de aportar soluciones" y estuvieron "ocho años mirando hacia otro lado". En contraste, ha afirmado que en el PP "son bastante más capaces y están a años luz de lo que fueron ustedes", en la gestión de las rutas por carretera.