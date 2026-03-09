El Parlamento aprueba mejorar el programa ESPADE de apoyo a deportistas adolescentes de alto nivel

Archivo - Nadadores.-ARCHIVO - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SANTANDER, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Cantabria se ha unido esta tarde para aprobar una proposición no de ley presentada por el PRC --con una enmienda de Vox-- para mejorar el Programa ESPADE (Especial Atención al Deporte) de la Consejería de Educación, que apoya los deportistas adolescentes de alto nivel en la conciliación de sus estudios de ESO y Bachillerato.

Así, se busca modificar la orden reguladora, aprobada el 14 de mayo de 2025, que ha reducido el número de estudiantes beneficiados por el programa al elevar los criterios de calificación de los solicitantes, que, además, están obligados a matricularse en el Instituto Besaya, en Torrelavega; La Albericia y Las Llamas, en Santander, o el Valentín Turienzo, en Colindres.

En este sentido, en el curso 2025-2026 se han postulado 21 deportistas a este programa de los que solo fueron admitidos tres, que han obtenido la tutela de la Consejería, que realiza un seguimiento académico sin perjuicio del rendimiento deportivo.

Este programa permite a los estudiantes con talento y proyección deportiva adaptar su calendario escolar al de las competiciones y entrenamientos, así como convalidar determinadas actividades en materia de educación física y participar en procesos de tecnificación deportiva dentro del horario lectivo. Para ello, se articula en colaboración con las federaciones de balonmano, natación, surf y salvamento marítimo.

Los requisitos de acceso actuales dan un peso mayor al currículum deportivo basado en resultados competitivos previos. Este enfoque ha favorecido a los deportistas con una maduración física temprana frente a otros con proyección futura, además de producir desigualdades entre deportes con diferente estructura competitiva o calendario en categorías base.

Ante esta situación, la modificación de la orden reguladora aprobada este lunes reequilibra el baremo de admisión, refuerza la valoración de la proyección deportiva futura frente a los resultados competitivos en edades tempranas e incorpora criterios objetivos de detección del talento adaptados a cada disciplina.

También, respalda el papel de las federaciones deportivas en la evaluación técnica de los deportistas, garantiza la equidad entre modalidades individuales y colectivas y asegura una distribución equilibrada de las plazas entre disciplinas concurrentes en cada centro educativo.

Además, garantiza financiación "suficiente, estable y sostenible" que permita cubrir los costes del programa, incluyendo la contratación de personal técnico deportivo cualificado, el uso de instalaciones y los recursos necesarios para la tecnificación deportiva en horario lectivo.

Y, con la enmienda de Vox, aceptada por el PRC, también incorpora criterios específicos a cada modalidad deportiva, que "abren la puerta" a jóvenes con altas capacidades que no hayan alcanzado logros competitivos, según el diputado Armando Blanco.

Mientras, el parlamentario regionalista Javier López Estrada ha defendido esta proposición no de ley, en la que ha remarcado que el rendimiento de un deportista "va directamente vinculado al número de horas que entrena".

Y el diputado 'popular' Cándido Cobo ha señalado que, a pesar de que le corresponde al comité de seguimiento el estudio y evaluación de la orden, su partido ha votado a favor, para reducir el "alto índice" de aspirantes excluidos por no alcanzar la puntuación mínima exigida.

Por su lado, el portavoz socialista, Mario Iglesias, ha afirmado que ESPADE, creado durante el Gobierno del bipartito PRC-PSOE, "es uno de los grandes culpables" de los resultados "absolutamente espectaculares" que ha obtenido Cantabria. Asimismo, cree que la PNL recoge "gran parte" de las reivindicaciones realizadas por las federaciones.

PROTECCIÓN DE TALLERES INDEPENDIENTES

Y en la sesión vespertina de este lunes el Pleno ha rechazado una proposición no de ley que partía de Vox y que buscaba instar al Gobierno a crear un programa de ayudas directas destinadas a talleres independientes de reparación y mantenimiento de vehículos posventa, con, entre otras, una subvención al 50% de inversión al equipamiento para reparación de aquellos eléctricos e híbridos.

Además, pretendía impulsar formación en este campo en los centros integrados de FP, así como la certificación SERMI y constituir un foro de trabajo para alcanzar acuerdos de buenas prácticas.

El Grupo Parlamentario Vox se ha quedado solo en la votación a favor de esta iniciativa, que han rechazado el resto (PRC, PSOE y PP).

Su diputada Natividad Pérez la ha defendido como "un imperativo de supervivencia para miles de familias cántabras que ven su futuro comprometido por esas políticas que vienen de Bruselas", haciendo referencia a "una agenda climática impuesta" que trae "una avalancha" de vehículos de fabricación, principalmente, china, con escasos puntos de venta y reparación, limitándose prácticamente a Santander. Así, ha añadido que supone "una amenaza directa" a la cohesión territorial.

El resto de grupos han tumbado esta proposición en base a que tiene "carencias en su enfoque", según los socialistas, o que describe una situación que "no se resuelve con una subvención", sino que requiere un planteamiento estratégico, como ha señalado el PRC.

Mientras, el PP ha hecho hincapié en el compromiso del Gobierno con el sector de la automoción, con el Plan Renove o el apoyo a las diferentes ferias que se desarrollaran en la región.